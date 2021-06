El Riesgo País acumuló 9 subas y tocó su máximo en un mes y medio

Siguieron los coletazos luego de que el mayor proveedor de índices del mundo MSCI, reclasificara al país como mercado independiente.



El riesgo país argentino anotaba este lunes su novena suba en las ultimas once jornadas, y alcanzaba su mayor nivel en más de seis semanas, muy cerca de los 1.600 puntos básicos, en medio de la caída de los bonos en dólares, y de la bolsa porteña, luego de que el mayor proveedor de índices del mundo MSCI, reclasificara la semana pasada al país como mercado "standalone" (independiente) por la prolongada aplicación de controles de capital.



El índice medido por el banco JP.Morgan, subía un 0,8%, a 1.585 puntos básicos, el mayor nivel desde el 13 de mayo pasado (1.592 puntos). Tras tocar un mínimo en 4 meses el 11 de junio pasado (1.466 puntos), el Riesgo País acumulaba hasta este lunes un incremento de 8,2%.



Sigue pesando sobre el ánimo inversor la decisión del jueves pasado del MSCI, dado que los operadores preveían una caída a mercado "frontera", desde "emergente", pero el ponderador sorprendió al reclasificar al país a mercado independiente, en línea con Jamaica, Trinidad y Tobago, Zimbabwe, Líbano o Palestina, entre otros.



"Esta nueva recalificación no estaba contemplada por el mercado y por ello el reacomodamiento bajista de precios, que esperemos sea rápido ya que simplemente es un movimiento de flujo de fondos y no de valuación de empresas en sí", afirmó Ramiro Marra, director de Bull Market Group.



Argentina pertenecía al rango "emergente" desde 2019, cuando fue elevado desde "frontera". Antes de dejar el poder, el Gobierno nacional de entonces retomó un estricto control cambiario para frenar la fuga de reservas, medida que se mantuvo con la administración del presidente Alberto Fernández.



Los índices pueden canalizar miles de millones de dólares de los fondos de seguimiento sobre las economías en desarrollo. Los cambios en las acciones y los bonos que componen los índices pueden cambiar a dónde van esos fondos y en qué cantidad.



"La reclasificación ya había sido advertida por MSCI tanto en 2019 como en 2020 debido a los controles de capitales vigentes en el país, aunque en ambas oportunidades la decisión había sido mantener a Argentina como mercado 'emergente'", recordó el Grupo SBS.



La noticia se conoció luego que el Gobierno anunciara un entendimiento con el Club de París para reprogramar un vencimiento de deuda para marzo de 2022 y de un ligero avance en el diálogo con el FMI para reestructurar unos 45.000 millones de dólares. Bonos En el segmento de renta fija, los principales bonos soberanos en dólares cayeron hasta un 1,3%, destacándose la merma del título Global 2038.



El Ministerio de Economía realizará durante este lunes la última licitación mensual de Letras del Tesoro para buscar financiamiento interno directo del mercado, para evitar acudir a la ayuda del Banco Central (BCRA), en medio de una firme presión cambiaria. S&P Merval Bajo este panorama, el índice accionario líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) retrocedió un 1,5%, a 64.150,87 puntos, luego de caer un 2,7% el viernes.



Ámbito.com