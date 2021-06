El Gobierno oficializó la prohibición de despidos justa causa hasta fin de año

A través del Decreto 413/2021, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 “la prohibición de despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, dispuesta por el artículo 2° del Decreto N° 329/20 y sus sucesivas prórrogas”.A fines de mayo cuando vencía el anterior DNU que prohíbe los despidos, el Gabinete Económico-Social encabezado por Santiago Cafiero e integrado por los ministros Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la titular de la AFIP, el Gobierno Mercedes Marcó del Pont, extendió por 30 días la prohibición hasta el 30 de junio. En esta oportunidad, a dos días de su vencimiento, Alberto Fernández y todos sus ministros firmaron el Decreto que extiende la medida hasta el último día de 2021.La norma también prohíbe, invocando la continuidad de las emergencias sanitaria y ocupacional, las “suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”. Al igual que en las prórrogas anteriores, los despidos y suspensiones que violen la prohibición oficial “no producirán efecto alguno y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.Días atrás, en una entrevista radial, Moroni dijo que si bien la tasa de desempleo disminuyó levemente, de 10,4% en el primer trimestre a 10,2% en el segundo trimestre del año, “tenemos sectores de actividad que son grandes demandantes de mano de obra que todavía están sujetos a restricciones, como turismo, gastronomía, espectáculos públicos”.Las sucesivas prórrogas a la prohibición de despidos, que el Gobierno dispuso originalmente en diciembre de 2019 a poco de asumir, no lograron detener el deterioro del mercado laboral, afectado no sólo por la pandemia sino también por las duras y prolongadas medidas de restricción decretadas a partir de marzo de 2020. El empleo registrado, según la medición del Ministerio de Trabajo, en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cayó en 2020 en 223 mil trabajadores, por lo que pasó a ser de 11,9 millones a principios de 2021.En este contexto Moroni destacó “el aumento del número de empleos en la construcción, la industria manufacturera, la salud, los servicios para las empresas, básicamente informática y logística” y señaló que “en la medida que vayamos derrotando o llevando el virus a un rango razonable y podamos liberar más actividades económicas tenemos todo para que el empleo crezca”.Por otra parte, el funcionario indicó que en caso de que se volviera a cerrar la economía, a raíz de la situación epidemiológica, el Gobierno volverá “a hacer lo mismo que hicimos durante el peor período de la pandemia, que es asistir a todo el mundo”. “En el peor momento de la pandemia hicimos un programa de asistencia masiva como fue el ATP para el sector formal y como el IFE para el sector informal”, resaltó.“Esperemos no llegar a momento de restricciones de tal masividad. El escenario que prevemos es uno de restricciones temporales y focalizadas. No prevemos un escenario de restricciones totales”, agregó el ministro pero enfatizó que “la meta principal es mantener la salud y la vida de los argentinos”. “Si privilegiamos la economía no vamos a resolver nada”, concluyó.