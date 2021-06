El Bitcoin de nuevo en alza: ¿Se sostendrá?

No sorprende al sector este sube y baja del precio. Además, el hashrate de minería de Bitcoin ha alcanzado un mínimo de 13 meses tras agudizarse la disminución de la actividad minera en China, lo que aumenta la incertidumbre.El hashrate de minería representa una métrica de seguridad importante para la blockchain. Cuanto más poder hash en la red, más segura es su resistencia general al ataque. La disminución estimada de la tasa de hash se puede atribuir en gran medida a las recientes prohibiciones chinas de la minería de Bitcoin.Asimismo, la semana pasada un informe del banco JPMorgan advirtió que todavía habrá volatilidad.El equipo de analistas de JPMorgan, dirigidos por Nikolaos Panigirtzoglou, dan al Bitcoin un valor de 23.000 a 35.000 dólares a medio plazo, basado en la relación entre su volatilidad y la del oro, ya que la criptografía se enfrenta a nuevos vientos en contra, recoge MarketWatch.“A medida que expira el período de bloqueo de seis meses en junio y julio, es probable que estos inversores vendan al menos algunas de sus acciones de GBTC ejerciendo presión a la baja sobre los precios de GBTC y en los mercados de bitcoins en general”, dijeron los analistas.En términos más generales, la volatilidad reciente y la dinámica de auge y caída de las criptomonedas representan una barrera para la adopción de los mercados de criptomonedas por parte de los inversores institucionales, dijeron Panigirtzoglou y su equipo."El mero aumento de la volatilidad, especialmente en relación con el oro, es un impedimento para una mayor adopción institucional, ya que reduce el atractivo del oro digital frente al oro tradicional en las carteras institucionales", explican los analistas.Basado en la idea de que los inversores institucionales tienen en cuenta la volatilidad de los activos en la asignación de capital, Panigirtzoglou y su equipo utilizan una relación de volatilidad bitcoin / oro para medir la valoración del activo criptográfico.JPMorgan considera que el Bitcoin tiene un precio objetivo teórico de 140.000 dólares, basado en la convergencia de la volatilidad de Bitcoin con el oro, la volatilidad del 0,12% y la igualación de las asignaciones de Bitcoin y oro en las carteras de inversores.Pero destaca que el Bitcoin se encamina hacia el hito de ser seis veces más volátil que el oro, lo que le da un valor razonable de una sexta parte de 140.000, o 23.000."Lo mejor que podemos esperar en el medio plazo es que este índice de volatilidad revierta parcialmente de alrededor de x6 actualmente a alrededor de x4 para finales de año", dijeron los analistas de JPMorgan. El valor de Bitcoin a cuatro veces la volatilidad del oro es de 35.000.El derrape de los últimos días había 1,3 billones de dólares del mercado de las criptomonedas, según MarketWatch. Solo el Bitcoin había perdido u$s300.000 millones de valoración.Pero ahora las principales criptomonedas rebotan, animados por las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien reiteró su opinión de que las presiones inflacionarias serán transitorias, al tiempo que descartó una suba de las tasas de interés de manera preventiva.Sin embargo, algunos expertos destacan que el periodo de caídas de las criptomonedas podría no haber terminado.Iqbal Gandham, vicepresidente de transacciones en Ledger, explica que una caída en las criptomonedas era inevitable, dado el período previo. "Se espera que cualquier clase de activo que experimente un aumento meteórico de la misma manera que hemos visto en criptografía se corrija", destaca, en declaraciones recogidas por MarketWatch.Alerta del peligro de la intensificación de la represión de China contra las criptomonedas, incluidas las prohibiciones de la minería y el comercio.Dicho esto, Gandham cree que "los fundamentales subyacentes del mundo de los criptoactivos no han cambiado".Sean Rooney, jefe de investigación del administrador de activos criptográficos de Valkyrie Investments, destaca que “la caída del Bitcoin desde un máximo de casi 65.000 ahora ha bajado más del 50%, lo que indica que los traders de esta cripto podrían encontrarse en aguas revueltas durante las próximas semanas”.Nick Mancini, analista de investigación del proveedor de análisis de sentimiento criptográfico Trade The Chain, añade que “el mercado está actualmente inundado de oferta, ya que los mineros chinos han estado vendiendo sus criptomonedas para cubrir el costo de las operaciones de encofrado. Esto está teniendo un impacto negativo en todos los precios, siendo las altcoins las más afectadas".Mancini no descarta, de hecho, que el Bitcoin pudiera caer hasta 20.000 dólares.No existe un modelo único para invertir en criptomonedas y la compra depende de la tolerancia de los inversores a las pérdidas y su perspectiva a largo plazo, señalan los expertos.De hecho, algunos dicen que no hay que asustarse por las caídas. Argumentan que los fundamentales de Bitcoin son buenos y que las condiciones del mercado en 2021 son muy diferentes a la última gran caída de las criptomonedas en 2018."Estamos lejos de ser un mercado bajista, solo los operadores se están volviendo locos por los aspectos técnicos que se ven en los intercambios como los volúmenes y la acción del precio", dijo el analista Willy Woo a CNBC.El Bitcoin (BTC) cayó en las últimas horas debajo de los u$s30.000, pero luego volvió a subir por encima de los 32.000 afectado por el cierre de granjas de minado en China y un posible aumento en las regulaciones en el país asiático, y viene en desplome después de haber superado los u$s41.000 a principios de semana.La mayor criptomoneda llegó a tocar los u$s33.400 en la mañana del domingo, casi un 20% por debajo de los u$s 41.200 que cotizó el martes pasado por la tarde. Sin embargo, hoy mantiene la tendencia a la baja y no encuentra piso.El llamado "hashrate" -la unidad de medida que explica la potencia de procesamiento de la cadena de bloques de Bitcoin- está cayendo significativamente en China a medida que el gobierno de ese país avanza con cierres de locales en los que se mina la criptomoneda, lo cual está afectando su precio a nivel mundial, dado la cantidad de transacciones de la red que se certifican en ese país.De hecho, una estimación por la Universidad de Cambridge cifra en cerca del 65% de la minería de Bitcoin del mundo se llevó a cabo en China en abril de 2020."A largo plazo, la mayoría considera que la salida de China es positiva, pero en el corto plazo puede generar ventas de inventario", dijo Jonathan Cheesman, jefe de ventas institucionales y de venta libre en el intercambio de criptoderivados FTX, citado por Bloomberg.Uno de los factores citados ha sido la preocupación de que China tome medidas drásticas contra la minería en medio de las preocupaciones sobre el uso de energía y accidentes mortales de carbón.La ciudad de Ya'an, en la región suroeste de Sichuan, prometió a las autoridades provinciales eliminar todas las operaciones mineras de Bitcoin y Ether dentro de un año, dijo una persona con conocimiento de la situación, según Bloomberg.Según un informe del Global Times, respaldado por el Partido Comunista, cierre de muchas minas de Bitcoin en la provincia ha provocado el cierre de más del 90% de la capacidad minera de Bitcoin de China.A principios de semana, el dueño de la empresa Tesla, Elon Musk, negó haber vendido una parte importante de los Bitcoin que la compañía compró a principios de año y dijo estar dispuesto a aceptar la criptomoneda como forma de pago de sus autos eléctricos en el futuro, lo que había hecho saltar su precio hasta los US$ 41.000. Lo interesante es que también había sido él quien desencadenó, entre otros factores, una venta masiva de criptomonedas al criticar la cantidad de energía utilizada por los servidores que respaldan el BTC y de negar a sus clientes la opción de comprar sus autos utilizando la criptomoneda.. Es como el capricho de un multimillonario", dijo Marc Odo, gerente de cartera de clientes de Swan Global Investments. (Fuente: Ámbito)