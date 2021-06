"Se debe potenciar la ganadería para poder mejorar la mesa de los argentinos"

Economía El Gobierno nacional estableció cuánta carne podrá exportar cada frigorífico

Juan Diego Etchevehere, desde la Sociedad Rural, delegación Entre Ríos

El Gobierno determinó cómo se asignará el cupo mensual, máximo y fijo que podrá exportar cada frigorífico entre el 1 de julio y el 31 de agosto próximos. De este modo, habilitó a 63 empresas para vender al exterior, con un cupo mensual total de 30.366 toneladas, según la Resolución Conjunta 5/2021 de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, publicada este viernes en el Boletín Oficial., en diálogo con el programa, recordó que "el Presidente decidió abrir un 50 % de las exportaciones de carne y desde la Mesa de Enlace nacional lo que estamos haciendo es tomar contacto con los gobernadores, porqueporque los puestos de trabajo que tiene la cadena cárnica en el país son aproximadamente 240 mil".La actividad ganadera tiene miles de empleados en la provincia, de establecimientos agropecuarios y de todas esas divisas que no van a estar ingresando a Entre Ríos y van a impactar en la economía, con menos circulante en las localidades del interior, en ferreterías, corralones y un sinnúmero de actividades. Por lo tanto, no es una medida virtuosa", añadió.Mencionó que el pedido de la Mesa de Enlace Nacional a los Gobernadores incluye al mandatario entrerriano. "Hemos reforzado el pedido con la Mesa de Enlace provincial, solicitando la entrevista con Bordet".es decir, que "se potencie la actividad ganadera, que se produzca más carne para poder atender mejor la mesa de los argentinos y por otro lado, exportar. Además, no mezclar las problemáticas, porque la inflación no es un problema de la ganadería, el poder adquisitivo de los argentinos no es un problema de la ganadería ni de la producción".Hay que buscar que los Estados tengan una economía sana, que sea equilibrada, que no gasten más de lo que reciban. Se necesita generar una economía sana que permita atender con recursos genuinos los gastos corrientes del Estado".Al ser consultado respecto a cómo se puede bajar el precio de la carne, Etchevehere entendió que la forma es "producir más carne, que se pueda volcar también a los mercados internacionales, que ese mayor precio que pagan por ejemplo en Estados Unidos, China, Israel, Europa, permita en alguna medida, permita tener precios más bajos en Argentina".A su juicio,Entendemos que es todo lo contrario el camino a recorrer".y aportante de divisas. Hoy al estado nacional le hacen falta dólares", afirmó.