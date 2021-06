Uocra Entre Ríos, tras anuncio del Presidente: "Lo vemos con beneplácito"

Política Fernández anunció construcción de viviendas para mayores de 60 años en complejos

el secretario general de la seccional Entre Ríos de Uocra, Walter Doronzoro

El presidente Alberto Fernández anunció este mediodía la construcción y entrega, en comodato, de viviendas especialmente diseñadas para mayores de 60 años sin acceso a una solución habitacional o que no califiquen por la edad para ningún crédito hipotecario, que integrarán complejos en espacios comunes donde podrán desarrollar actividades educativas, deportivas y de recreación, además de contar con un Centro de Día del PAMI.entendió, en diálogo conque".Doronzoro destacó que en el sector lo ven "con mucho beneplácito" y entienden que "es el Estado el que tiene que resolver el problema de la gente"."Son obras importantísimas, es lo que valoramos. Queremos que la política sea lo que resuelva el problema de la gente", afirmó.Respecto de la situación de la construcción, aseveró: "Cuando empezó la pandemia teníamos 4800 trabajadores y hoy estamos superando los 6200 trabajadores. Es evidente que se está trabajando en función de obras públicas" y opinó. "Hay una situación pendiente que hay una asignatura pendiente que no desconocemos que es la cuestión inflacionaria. Hay inversión en el sector privado y eso va alentando a que los corredores inmobiliarios vayan teniendo previsiblidad de invertir en la actividad nuestra que tan rentable es, ha sido y seguirá siendo. Esperemos seguir por este camino: gobierno, supermercadistas, los grandes emprendimientos, los grandes corralones tienen que llegar a un acuerdo, para vender y no aumentar los precios".