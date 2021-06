Especialistas de Wall Street destacan acuerdo de Argentina con el Club de París

No obstante, insistieron en que el país deberá presentar un plan económico ante el organismo multilateral de crédito, para obtener la confianza de los inversores.



La directora general de Amherst Pierpont, Siobhan Morden, dijo no esperar que el acuerdo con el Club de París "acelere un programa con el FMI, pero sí que reduzca el riesgo de que se llegue a un convenio, al poner una fecha límite estricta para marzo de 2022".



Morden consideró que el acuerdo con el Club de París para postergar pagos y abonar sólo US$ 430 millones -en lugar de los US$ 2.400 millones que correspondían- es una "muestra de capital político para que el ministro Martín Guzmán persiga una agenda moderada".



"Quizás esto sugiera un apalancamiento para un programa económico más fuerte con el FMI", indicó en declaraciones periodísticas.



Por su parte, Sergi Landau, economista del Institute of International Finance, señaló que el acuerdo es "positivo para resolver parte de la incertidumbre financiera que vive Argentina, aunque no creo que sean el principal factor que definan las negociaciones con el Fondo".



"Los programas del FMI se centran en paquetes de políticas económicas que mejoren el crecimiento, el empleo, y la capacidad de los países para financiarse sin dificultades extremas", dijo.



Landau consideró "importante que Argentina tenga un plan de mediano plazo para reducir la inflación, mejorar el crecimiento económico y llegar a déficit fiscales que aseguren que la deuda no suba en exceso".



Señaló que el organismo "espera un paquete de políticas económicas consistentes que cubra un período razonable de tiempo y estas políticas tienen que llevar a una situación económica estable con alta probabilidad".



En tanto, el director ejecutivo de la consultora Decision Boundaries, Carlos Abadi, dijo que el acuerdo es "una extensión de plazos casi automática que se basó principalmente sobre el efecto adverso del Covid y el hecho de que el acuerdo con el FMI está pendiente".



"No representa un endoso de la política económica del país y, por lo tanto, no influencia ni positiva ni negativamente la negociación con el FMI", sostuvo el ejecutivo de finanzas.



Abadi advirtió que la negociación con el FMI "sigue dependiendo de que el Gobierno presente un plan fiscal y financiero que asegure la sostenibilidad de la deuda pública".



