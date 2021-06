El aumento de los Bancarios impactará en "2.500 trabajadores de Entre Ríos"

Pandemia

La Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras del sector acordaron este martes en el Ministerio de Trabajo que a la actualización del 2,1 por ciento operada en enero sobre los haberes de 2020 y a su "base resultante" se le adicione una mejora del 43 por ciento.que “estamos tratando de no tener una pérdida del poder adquisitivo y nos vamos acercando a lo que será la inflación de este año. Esperemos que en diciembre no tengamos que tener una actualización, así sabemos que la inflación no superará lo esperado.Navarro indicó que el aumetó impactará en “2.500 empleados bancarios privados y estatales de Entre Ríos. En tanto a nivel país serán alrededor de 100.000 trabajadores”.Esa mejora permitirá superar en más del 45% la recomposición de los haberes este año, confirmaron fuentes gremiales, que agregaron que los trabajadores percibirán antes del 6 de noviembre, Día del Bancario, un mínimo de 100 mil pesos en concepto del histórico bono por ese día no laborable, y que el acuerdo será revisado el 15 de diciembre.El titular de La Bancaria seccional Paraná, remarcó la preocupación de sector sobre los puestos de trabajo.“Antes de la paritaria se firmó un acta donde se amplió el protocolo de covid. Se pidió un mayor esfuerzo para que haya menor circulación de gente en las entidades bancarias, por ese motivo, se reduce el porcentaje de trabajadores y se está optando por el teletrabajo”, expresó.Sin embargo, el remarcó la preocupación de que “desde la pandemia hemos tenido una reducción del personal, si bien antes no había mayores ingresos de trabajadores, la tecnología es una amenaza. La gente se acostumbró a los medios electrónicos y no sabemos cómo puede afectar eso una vez que se vuelva a la normalidad”En algunas entidades financiera “comenzaron a cerrar sucursales, muchos empleados fueron reubicados y en otros casos, se les pagó una indemnización”.Al finalizar, señaló que “es una preocupación de la cual nos estamos ocupando y tratando de buscar una solución, para que la tecnología no supere al hombre y no se pierdan puestos de trabajos. Más allá de las paritarias, nuestro objetivo siempre fue cuidar los puestos de trabajo”.