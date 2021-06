La actividad industrial creció 46,3% en abril en relación al mismo mes de 2020

La actividad industrial creció 46,3% interanual en abril último, pero la base de comparación es con un mes en el que gran parte de la actividad había estado alcanzada por las restricciones dispuestas por la pandemia de Covid-19, informó hoy la Unión Industrial Argentina (UIA).En la medición desestacionalizada, la producción fabril registró una leve contracción de -0,9% con respecto a marzo de este año.Respecto de abril de 2019 (aislando el efecto de la pandemia), la variación sigue siendo positiva pero menor: 2,2%.Con estos datos, en el primer cuatrimestre de 2021 la actividad industrial acumuló una suba interanual de 15,3% y de 2,5% en comparación al 2019.La UIA indicó que al igual que en el mes anterior, las fuertes alzas de abril se deben principalmente a la baja base de comparación por la paralización de la producción durante el inicio de la cuarentena.Sin embargo, aclaró que son varios los sectores que mostraron un buen desempeño comparando también con abril de 2019: entre ellos se destacaron Minerales no Metálicos, que tuvo la mayor alza (278,8% con respecto a 2020 y 24,9% respecto a 2019).Por su parte, el sector de Electrónicos mostró una suba exponencial dado que durante abril de 2020 estaba paralizado: comparado con 2019 tuvo una expansión de 10% impulsada por aires acondicionados y televisores.Asimismo, se observaron subas en Sustancias y productos químicos (16,2% respecto a 2020 y 12,5% respecto a 2019) y algo más moderadas en Alimentos y bebidas (4,2% respecto a 2020 y 5,1% respecto a 2019).El sector de Papel y cartón tuvo, en tanto, un alza importante respecto al año anterior pero prácticamente nulo si se lo compara con 2019 (26,4% respecto a 2020 y 0,9% respecto a 2019).Por su parte, el sector Automotor se reactivó luego de la paralización en abril de 2020, y aunque su producción se ubicó por debajo de los niveles de 2019, en mayo se ubicó un 15,4% por encima en esta misma comparación.La UIA detalló que hubo otros sectores mostraron fuertes subas respecto del año anterior pero aún no logran alcanzar los niveles registrados en el 2019: tal es el caso de Metales Básicos, que mostró un muy buen resultado respecto a marzo de 2020 (170,4%), impulsado principalmente por la producción de acero, pero todavía se encuentra por debajo del nivel de 2019 (-6,5%).La entidad empresaria anticipó además que los primeros datos de mayo 2021 anticipan un nuevo crecimiento de la producción con variaciones interanuales elevadas por la comparación con mayo 2020, cuando todavía algunas actividades estaban paralizadas.En este caso, se destacan los datos anticipados del consumo de energía eléctrica de grandes usuarios, que registró respecto de 2019 un aumento del 5,2% y la fuerte expansión interanual de la producción automotriz (15,4% respecto de 2019), como también de la construcción (Índice Construya +5,8% respecto de 2019).Sin embargo, algunos datos sintieron el impacto de las nuevas medidas de aislamiento en el marco de la segunda ola de la pandemia: los despachos de cemento de mayo se ubicaron por debajo del nivel de 2019 (9,2%), al igual que los patentamientos de autos (39,6%), señaló la central fabril.Y añadió que los indicadores adelantados de demanda, tanto externa como interna, se mantienen todavía más débiles: las exportaciones hacia Brasil tuvieron una aceleración, duplicando los niveles respecto del año anterior (102,6%) aunque todavía no alcanzan los de mayo de 2019 (están 10,7% por debajo).