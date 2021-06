Para que un plan ganadero funcione “tiene que haber previsibilidad”, dijo Guía

Economía Claves de las medidas anunciadas para tratar de que baje el precio de la carne





Plan ganadero

El ministro de Desarrollo Productivo, junto el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, , presentaron a representantes del sector cárnico los lineamientos generales de un nuevo Plan Ganadero. Tiene como objetivo aumentar la productividad del sector y se pondrá en marcha en 30 días.Además, anunciaron una ampliación del acuerdo de precios para los cortes populares; la conformación de la Mesa de Coordinación Sectorial de la Carne y la reapertura gradual de las ventas al exterior.Al respecto de estos anuncios, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guia, dijo aque “no es lo que estábamos esperando, pensamos que sería total la apertura para los mercados internacionales, pero es solo el 50% y en acuerdo que se realizó con los frigoríficos en los cuales no estuvimos participando”.“A esta historia ya la vimos muchas veces, cuando bajan los precios en el Mercado de Liniers, en las góndolas no se refleja la disminución y siempre paga los platos rotos es primero el productor y después el consumidor que no ve reflejado los precios”, sostuvo Guía.En este sentido, evidenció que “hay una inflación importante, los bolsillos están cada vez más flacos, y no es solo la carne. Hay que generar trabajo genuino, confianza, divisas, y buscarles la solución a las cosas”.Además, destacó que el gobierno debería dar un “incentivo fiscal y opciones de créditos para los pequeños y medianos productores para que puedan generar reposición. Es un trabajo grande que tiene que estar respaldado por la confianza”.“El gobierno tiene la llave si fuera solo el tema de la carne, pero el problema es mucho más grade”, culminó.El objetivo a mediano plazo es aumentar la producción de carnes, y pasar de las 3,2 millones de toneladas actuales a las 5 millones de toneladas por año. De ese modo se podrían destinar 3 millones de toneladas para el mercado interno, que podría llevar el consumo local a más de 70 kilos por año por habitante, y 2 millones para exportación, que duplicaría las exportaciones del último año.El Plan Ganadero es un conjunto de políticas de asistencia técnica y financiera hacia toda la cadena de producción del sector.Por otro lado, en materia de exportaciones, se podrá vender al exterior hasta el 50 por ciento del volumen mensual promedio exportado en 2020. Ese volumen podrá ampliarse en función de la evolución de los precios, la producción y el abastecimiento del mercado interno. Esta medida regirá hasta el 31 de agosto y podrá ser prorrogada.