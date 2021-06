Establecieron el plazo de inscripción al Repro II para los sueldos de junio

El Ministerio de Trabajo definió el plazo de inscripción para el Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) para los salarios devengados este mes de junio, el cual estará comprendido entre el 25 de junio y el 1° de julio de 2021 inclusive.



La medida fue dispuesta a través de la Resolución 344/2021, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Claudio Moroni.



La fecha de inscripción también es para el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos.



El Gobierno prorrogó la semana pasada el Repro II para los salarios devengados este mes de junio, a través de la Resolución 341/202 publicada en el Boletín Oficial.



En la normativa se determinó para los sectores críticos que la facturación para el período comprendido entre el 1 y el 22 de junio de 2021 y el mismo lapso de 2019 debe presentar una reducción superior al 20% en términos reales.



Además, establece que esta condición no rige para trabajadores independientes, en caso que la fecha de inscripción al régimen de trabajo independiente correspondiente sea posterior al 1 de enero de 2019.



Para los independientes, en caso de contar con trabajadores bajo su dependencia, la dotación de personal no podrá ser superior a cinco, en el mes anterior a la solicitud del beneficio.



En caso de que un empleador no perteneciente a un sector crítico cuente con trabajadores dependientes prestando servicios en el ámbito de los shoppings o centros de compra, será encuadrado como crítico.



Desde el mes pasado, el Gobierno aumentó a $ 22.000 la asistencia para los trabajadores en empresas de sectores críticos, el mismo monto que para los de salud.



También se amplió la nómina de sectores críticos, y se le aplicó un tratamiento diferenciado a las empresas con trabajadores dependientes que prestan servicios en centros de compras.



En tanto, dejó en $ 9.000 el subsidio a los no críticos afectados.



Además, resolvió incrementar para el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos el monto de beneficio también a $ 22.000, se amplió la nómina de sectores en condiciones de acceder al programa y se redujo el número de aportes a los regímenes de monotributo y autónomo, a dos pagos.



En mayo, de un total de 56.000 empresas inscriptas al Repro II, 21.000 fueron excluidas por incumplir los requisitos. La mayoría fueron rechazadas por registrar una facturación superior al umbral permitido, una situación económica "incompatible" o bien por no completar el formulario en su totalidad, según un informe del Ministerio de Trabajo.



Alrededor de 35.000 empresas, que emplean a más de 470.000 personas en relación de dependencia accedieron al beneficio destinado al pago de salarios por hasta un valor máximo de $ 22.000 por empleado. Mientras que el resto, un 37% -casi 4 de cada 10 solicitantes- no pasó los filtros.