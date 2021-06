Alerta por estafas virtuales: en qué consiste la "modalidad Debin"

Policiales Estafaron a empresa con una transferencia y también intentaron con otra firma

En las últimas jornadas las entidades bancarias salieron a alertar a sus clientes por una nueva modalidad de estafa virtual. Se trata delLa pandemia de COVID-19 provocó un auge de las ventas online y de transacción de dinero virtual. Con ello, un escenario proclive a las estafas.El mecanismo funciona entre cuentas en pesos y en dólares de todos los bancos a través de la banca por internet o la banca móvil. El DEBIN puede ser generado y cobrado por todos los clientes con cuentas, tanto en pesos como dólares, personas físicas o jurídicas. A diferencia de otro tipo de operaciones, la otra parte no debe ser incorporada previamente y, sin agregar otros datos como el DNI o el CUIT. Además. Por ejemplo, el estafador se hace pasar por un comprador y le manda un mail o un mensaje al comerciante con la leyenda: "Te envié el pago por DEBIN, acéptalo para recibir el dinero". El texto viene acompañado de un link, queLos bancos enviaron mails a sus clientes en los últimos días, alertando por esta modalidad y recomendaron que para evitar ser víctima del engaño, hay que asegurarse que la persona que solicita el DEBIN "es con quien acordaste pagarle", "conociendo el motivo de la transacción e informándote sobre este medio de pago".Días atrás, la señal de noticias TN citó el caso de Georgina, la dueña de un local de venta de muebles y sillones de la localidad de Martínez. Un supuesto cliente se contactó con el negocio pidiendo precios y opciones para comprar un sofá. Tras intercambiar mensajes y fotos de la mercadería, el cliente eligió acceder a uno de los modelos más costosos y pidió abonar por transferencia bancaria.Bajo el argumento del precio del producto, el cliente dijo que necesitaba permisos especiales para hacer la operación. Pidió hablar con la administración del local. El estafador estaba próximo a lograr su cometido: tras ponerse en contacto con una empleada administrativa, le indicó que necesitaba realizar un paso más para hacer la transferencia de dinero, ya que se trataba de un depósito que necesitaba de su autorización.Le indicó que ingrese a la banca por internet y que acepte la transferencia que le está llegando. Pero no resultó ser una simple transferencia, fue un DEBIN, un pedido para que el comercio le transfiera la plata a él. La empleada dio el visto bueno sin darse cuenta que había aceptado transferirle el monto del valor del sillón al estafador.Por su parte, la semana pasada la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe le envió una nota al Banco Central de la República Argentina solicitando información sobre esta modalidad de estafa y solicitando nuevos parámetros de seguridad para implementar. "El hecho sobre el que tomamos conocimiento consistió en una aparente estafa mediante DEBIN. El mecanismo consistiría en obtener los datos de cuentas de las víctimas utilizando como pretexto una supuesta operación comercial y generar un DEBIN. Luego se comunican y avisan de una transferencia que requiere de autorización del destinatario, cuando la persona ingresa efectivamente observa una operación pendiente de ejecución y, al aceptar creyendo autorizar una transferencia a su favor, se le debita automáticamente el monto del DEBIN puesto por los estafadores", relató el organismo.Y le consultó al BCRA "si no se deberían considerar nuevos parámetros de seguridad en este tipo de operatorias, tales como exigir factores de seguridad (PIN, token, coordenadas, SMS)" o implementarse "un sistema de alerta donde el destinatario pueda verificar efectivamente que la operatoria es de débito inmediato de fondos, instruyéndose a todos los bancos que procedan de esa manera".La Defensoría del Pueblo de Santa Fe consideró "pertinente sugerir que las entidades financieras efectúen campaña de difusión alertando a los usuarios respecto a esta actividad delictiva"