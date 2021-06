Oficializaron medidas para exportación de carne: precios de "cortes cuidados"

El Gobierno oficializó la suspensión de la exportación de un conjunto de cortes de carne, entre los que se incluye asado, vacío, matambre y vacío, entre otros, hasta el 31 de diciembre, en el marco de un Plan Ganadero que tiene como objetivo "bajar los precios".Así se determinó mediante el Decreto 408/2021, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra.De acuerdo a lo indicado en la normativa, la medida establece la suspensión de las exportaciones de reses enteras, medias reses, cuarto delantero con hueso, incluso incompleto, cuarto delantero con hueso, incluso incompleto, cuarto trasero con hueso, incluso incompleto y medias reses incompletas con hueso.Además, según se precisó en el anexo del decreto, se prohíbe también la exportación de asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío.

Asimismo se establece que las mercaderías no alcanzadas por la suspensión y que están comprendidas en las partidas arancelarias del Mercosur, "correspondientes a carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada y a carne de animales de la especie bovina congelada, podrán exportarse hasta alcanzar un cupo mensual que no podrá superar el 50% del promedio mensual del total de las toneladas exportadas de productos cárnicos por el período julio/diciembre del año 2020".Esta parte de la normativa regirá hasta el 31 de agosto de 2021, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2021, "tomando en consideración las variaciones en los precios, la producción nacional y/o el abastecimiento del mercado interno".Quedan exceptuadas la Cuota Hilton, la Cuota 481 y la Cuota Norteamericana."Estamos trabajando, priorizando la mesa de los argentinos, el bolsillo de los hogares. Tener mecanismo que permitan revertir este mecanismo de alzas que no tienen ninguna justificación en los costos de la cadena", argumentó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al anunciar la medida.El decreto también prevé la creación de un programa de estímulo y desarrollo de la cadena de la carne bovina con incentivos especiales para el corto, mediano y largo plazo.En este marco, el Gobierno nacional anunció una ampliación en el programa “Cortes Cuidados”, en el cual se establecieron 11 cortes de carne con hasta un 45% de descuento. Asimismo, señalaron que ya no estarán disponibles solo tres días como ocurría anteriormente, sino que estarán a la mano del consumidor “todos los días”.Para cumplir este objetivo, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo aseguraron que se sumarán más puntos de venta en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en distintas aglomeraciones urbanas del país; además de que se fortalecerá la presencia de los puestos del Mercado Federal Ambulante. De esta manera, los consumidores podrán adquirir estos alimentos en supermercados y en carnicerías del Mercado Central de Buenos Aires y las vinculadas a frigoríficos del consorcio exportador ABC.Tira de asado - $359 x kg.Vacío - $499 x kg.Matambre - $549 x kg.Cuadrada / Bola de lomo - $515 x kg.Tapa de asado - $429 x kg.Carnaza - $379 x kg.Falda - $229 x kg.Roastbeef - $409 x kg.Espinazo - $110 x kg (vigente en Precios Cuidados).Carne picada - $265 x kg.Paleta - $485 x kg.