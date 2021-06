Acuerdo para postergar pagos a Club de París impulsó subas de activos argentinos

En tanto, en el mercado cambiario, el dólar blue registró un avance de un peso y llegó a $ 165, el nivel más alto del año.



Si bien el rumor se había instalado en la plaza financiera, la confirmación por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, alentó el alza de precios tanto a nivel local, como en el mercado neoyorkino, donde operan los certificados de corporaciones locales.



Guzmán consiguió un fuerte alivio financiero hasta el 31 de marzo de 2022, ya que en esos ocho meses solo se pagarán US$ 430 millones -de los US$ 2.400 millones adeudados-, con lo que se logró evitar el default.



Además, el ministro anunció que continúan las negociaciones con el FMI, otro de los temas que preocupan a inversores, operadores y analistas.

A nivel local, el indicador Merval trepó hasta los 65.901,62 puntos, con una suba del 1,17% por parte de los papeles líderes, luego de un inicio con clara tendencia bajista, que fue recortando.



Los ADRS de empresas locales que cotizan en Wall Street revirtieron la jornada a la baja y llegaron a tener subas de hasta el 4%.



En el mercado de bonos ocurrió algo similar: los títulos argentinos lograron moderar pérdidas y en algunos casos cerrar con ganancias, como el caso del Global 2035 que llegó a bajar 3% pero la redujo a 2%.



En tanto que los bonos ajustados por CER se mantuvieron en alza durante la jornada, donde se destacó el TX26, con 0,52%.



Por otra parte, el público inversor se encuentra a la espera del anuncio que realizará el jueves el ponderador de acciones MSCI, que definirá si la Argentina permanece en el índice de mercados emergentes o desciende al de frontera.



Por otra parte, las reservas del Banco Central se ubicaron en US$ 42.374 millones, lo que significó una baja de US$ 37 millones respecto del viernes.



Wall Street, el principal mercado de referencia, también cerró con signo positivo: el industrial Dow Jones obtuvo una ganancia del 0,2%, y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,94%.



NA