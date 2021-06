YPF logrará en julio incremento del 30% en la producción de gas en Vaca Muerta

La Secretaría de Energía, en un comunicado, destacó que en los últimos 20 días YPF alcanzó promedios diarios de producción de 30 millones de metros cúbicos diarios (MM m3), y que el volumen trepará a 33 MMm3 diarios en julio, de acuerdo a las proyecciopnes formuladas por el presidente de YPF, Pablo González, y del CEO, Sergio Affronti.



El incremento de producción de gas que viene registrando la petrolera de gestión estatal fue uno de los temas de análisis en la reunión que mantuvieron hoy los dos directivos con el secretario de Energía, Darío Martínez



Las autoridades de YPF explicaron que ese aumento de producción es producto del ritmo de actividad e inversión posibilitada por el Plan Gas.Ar, y desarrollada desde enero pasado, que "empieza a dar los resultados esperados", afirmaron.



De esta manera, YPF ya aumentó su producción un 20% desde el promedio de los primeros 5 meses del año, incremento que llegará a poco más del 30% en julio.



El secretario de Energía declaró que "con este impulso de producción, YPF lidera y tracciona toda la actividad, y como esperábamos, el Plan Gas.Ar ya está dando sus frutos".



El vicepresidente de Gas y Energía de la empresa, Santiago Martínez Tanoira, en declaraciones al diario El Cronista, detalló que empezaron 2021 con una inyección de 25 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) en Vaca Muerta.



A fines de abril era de 26,6 MMm3/d y ahora ya se elevó a 30,5 MMm3/d, con 24 pozos enganchados al sistema en las áreas Aguada de la Arena, Aguada Pichana Este y Oeste, La Calera, La Ribera I y Rincón del Mangrullo.



La empresa anunció hace dos meses que tiene inversiones planificadas por US$2.600 millones en Vaca Muerta para el corriente año, de los cuales US$ 1.502 millones corresponden a la empresa estatal, y el resto a las petroleras asociadas con las que opera en distintas áreas.



El plan de producción de petróleo y de gas en la formación no convencional neuquina para diciembre de este año proyecta un crecimiento de 56% y 70% respectivamente, en el comparativo con igual mes de 2020, y se anunció que trabajarán con 3 sets de fractura en la actividad no convencional promedio durante el año y sumarán un cuarto set para las operaciones de tight.