Camioneros cerró su paritaria de 45% y calificó al acuerdo de "histórico"

La Federación de Camioneros liderada por Hugo y Pablo Moyano arribó hoy a un acuerdo salarial con cámaras empresariales del sector transportista con un aumento del 45% en tres cuotas, y calificó de "histórico" al entendimiento.La primera cuota, del 20%, se abonará en julio; la segunda será del 12,5% en noviembre; y la restante del 12,5% en marzo del 2022, más una cláusula de revisión prevista para febrero.De esta forma, tras dos encuentros paritarios que fracasaron, finalmente los Moyano consiguieron el acuerdo, aunque empresarios del sector dijeron a Noticias Argentinas que no será acumulativo como pretendían los sindicalistas.El propio Hugo Moyano había señalado que el acuerdo tenía que ser "acumulativo", lo cual llevaría la suba salarial a un 52%, pero fuentes de FADEEAC negaron que lo firmado vaya a serlo."Tanto Hugo como Pablo Moyano, y todo el Consejo Directivo de la Federación de Camioneros, tuvieron en cuenta el esfuerzo de los trabajadores de todas las actividades esenciales en esta pandemia, la exposición a contraer el virus al cumplir su labor, por eso hoy se ve reflejado en esta retribución económica para los compañeros Camioneros de todo el país", celebró el gremio en un comunicado.En el acta firmada, a la que accedió la agencia NA, consta que "las partes dejan aclarado que durante la vigencia de dicho plazo (del acuerdo) no formularán nuevos reclamos de incrementos salariales, porcentual o de suma fija, a nivel de actividad, rama o empresa que importe un incremento de los costos laborales de las empresas del sector".De esta manera, los Moyano también enviaron un mensaje hacia dentro de la CGT, al conseguir uno de los números más altos en acuerdos salariales firmados este año, en el que se realizarían las elecciones de la CGT y en las que buscarán retomar el control de la CGT desafiando a la actual conducción de los "gordos" e "independientes".El propio Gobierno comenzó en las últimas semanas a dejar atrás la pauta salarial del 29% (en línea con la estimación inflacionaria que había hecho el ministro de Economía, Martín Guzmán) luego de la aceleración de la suba de precios de estos meses.En ese marco, se permitió primero subas del 35% para los estatales nacionales y luego del 40% para los legislativos y del 45,5% para empleados del ANSES, estos dos últimas motorizados por el kirchnerismo.En la reunión anterior, Camioneros había rechazado el ofrecimiento de las tres cámaras del sector (FADEEAC, FaeTyl y CATAC) del 38% en cuatro cuotas.En un primer momento, la paritaria del sindicato había incluido una demanda a los empresarios, para que gestionen la vacunación de trabajadores del sector, que son unos 200 mil, pero en el acta firmada ese tema no figuró.