Embargaron USD 3.100 millones y autos de lujo a una exportadora de cereales

El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, embargó propiedades y autos de lujo por US$3.100 millones pertenecientes a la agroexportadora Díaz & Forti, que fue acusada por el Banco Central de no liquidar las divisas de las ventas externas de granos por US$ 450 millones.Diversos campos en distintas localidades santafesinas, dos autos Mercedes Benz, un Porsche Macan, un BMW, camionetas y motocicletas integran el conjunto de bienes de los accionistas de la firma sobre los cuales libró embargos el magistrado, como medida precautoria por el posible riesgo de insolvencia.La empresa, del grupo rosario Olio, tuvo una trayectoria vertiginosa el año pasado. De tener la concesión del puerto de Barranqueras, en Chaco, en mayo de 2020 pasó a operar dos plantas de Vicentin, en los alrededores de Rosario. A través de contratos a fasón, inicialmente facturó 11 millones de dólares y en julio había multiplicado esa cifra exponencialmente, a 455 millones de dólares.Díaz & Forti se había convertido en el “pulmón operativo" de Vicentin a partir de que no pudo actuar por cuenta propia. Los contratos a fason establecidos entre ambas firmas, permitió por ejemplo seguir operando y pagando los sueldos en las plantas de la concursada.Pero el esplendor duró pocos meses. A principios de diciembre del año pasado, Díaz & Forti fue suspendida como “primera víctima” del control de cambios que intensificaron desde el Banco Central (BCRA), en sintonía con otros organismos del Estado, a través de la resolución 132/2020.En ese marco, fue inhabilitada del Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), una sanción que corrió por cuenta del ministerio de Agricultura, cuando la Dirección Nacional de Control Comercial Agroindustral (DNCCA, ex ONCCA) estaba a cargo de Marcelo Rossi.En febrero continuaron las sanciones estatales: fue suspendida como exportadora de granos. Y la empresa se presentó en concurso de acreedores. En marzo, el juez Vera Barros le impidió girar divisas al exterior por no liquidar dólares de exportación, según lo solicitado por el BCRA.Ahora, a partir de la constatación de un perjuicio fiscal de US$312.194.609, el magistrado multiplicó por 10 esa cifra para establecer el embargo, en función del artículo 2° de la Ley Penal Cambiaria, que prevé pena de multa desde 1 a 10 veces el monto involucrado en la primera infracción, "a fin de asegurar el cobro de la posible pena de multa aplicable". Fuente: (Clarin)