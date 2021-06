“A las vacaciones de julio las vemos casi perdidas”, dicen los gastronómicos

Economía Empresarios turísticos proponen aplazar vacaciones de invierno hasta septiembre

El nuevo presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, Agustín Rosado, manifestó que “ahora se puede trabajar la semana entera hasta las 11 de la noche, con el aforo del 30 por ciento”.“Este fin de semana trabajamos bien, la gente sale, hay una cantidad de gente que sale. Pero a las vacaciones de julio las veo casi perdidas”, explicó.En diálogo con, analizó la situación actual del sector y expresó que “en esta época no es un gran número de gente la que sale. Vimos con buenos ojos el planteo de la Cámara de Turismo con respecto retrasar las vacaciones de invierno. Todo lo que sea en beneficio para el sector bienvenido sea. Esos 9 días que estuvimos cerrados fue un golpazo tremendo. Pensar qué va a pasar y tener números es casi imposible, si me decís vacaciones de julio, yo casi que las veo perdidas”.En cuanto al aporte de la provincia para el sector, Rosado dijo que “fue una gran noticia. Ya empezaron las inscripciones. Sobre todo para aquellos que tienen 12 o 15 empleados durante tres meses, es una ayuda importantísima. El Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos estaba pidiendo a sus afiliados que no dejaran descontarse ni retener esos diez mil pesos que le estaba dando el Estado a la patronal, cosa que no está bien porque hay un Decreto detrás de todo esto, es claramente una ayuda financiera al empresariado, por más que va al CBU del empleado es una plata que hay que descontarla del sueldo. Es un aporte de ayuda para las empresas”, indicó.