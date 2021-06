Marcó del Pont: "Se está llegando a un acuerdo con el sector de la carne"

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, señaló que el Gobierno "está tratando de hacer armonizar las buenas noticias en materia de precios internacionales con preservar los intereses de los argentinos" y afirmó que "se está llegando a un acuerdo muy dialogado con el sector de la carne".



Luego de participar en la reunión de Gabinete Económico y en diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada, la funcionaria dijo que, ante el vencimiento de la suspensión de exportación de carne que se producirá este fin de semana, se está llegando a "un acuerdo muy dialogado con el sector para armonizar" los precios internacionales con los de la demanda interna.



"En los próximos días vence esta suspensión (de exportación de carne vacuna) y se está llegando a un acuerdo muy dialogado con el sector para ordenar y armonizar estos objetivos de que se mantenga un interesante proceso de exportación en un contexto internacional bien expansivo y que para adelante se presenta como sostenible, pero que se garanticen los precios y la oferta en el mercado interno", indicó Marcó del Pont.



Desde el 20 de mayo pasado el Gobierno nacional suspendió la exportación de carne vacuna por 30 días, exceptuando cortes que tenían como destino abastecer la Cuota Hilton, 481 y despachos a Estados Unidos cuotificados, ante la suba de precios en el mercado interno.



En mayo se encadenó otro mes de aumento en dicho producto de consumo masivo que no para de subir desde noviembre del año pasado.



Según un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) el mes pasado el precio subió 6,1% respecto a abril y acumuló un aumento interanual del 76%, muchos puntos por encima del índice de inflación.



Desde que se puso en marcha la suspensión, que vencerá este fin de semana, el Gobierno mantiene negociaciones con el sector exportador que permita destrabar esta situación, que también incluía algunas irregularidades en operaciones de exportación.



En este sentido, fuentes gubernamentales comentaron a Télam que "ha habido avances" en las negociaciones pero que "todavía faltan detalles".



El lunes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que se está "en la recta final de un conjunto de medidas que incluyen un acuerdo con el sector de la carne, donde el objetivo es garantizar que la mesa de los argentinos esté abastecida y que el negocio exportador pueda continuar", al mismo tiempo que adelantó que se anunciará un plan ganadero para aumentar la producción de carne en 5 millones de toneladas.



Respecto del aumento de precios, Marcó Del Pont afirmó que el Gobierno está "proyectando una desaceleración en el segundo semestre aun en un contexto internacional complicado".



"Sabemos que hay una inflación mundial de alimentos, que repercute en toda la región", argumentó.



Por otra parte, recordó que "está venciendo el reintegro del 15% a sectores vulnerados que abarca a los jubilados de la mínima y a los beneficiarios de la AUH" y que el Gobierno nacional estudia "prorrogar ese reintegro y aumentar el alcance" del mismo.



Finalmente, se refirió al proyecto de ley para la modificación del monotributo que actualmente se debate en el Congreso: "El Presidente dijo que necesitamos una solución, que desde la AFIP sólo podíamos mejorar con un plan de pago y el pidió algo más de fondo".



De aprobarse, "no solo se condona la deuda del primer semestre sino que también se elevan mucho las escalas, es decir, el alivio fiscal no va a venir sólo por la condonación de la deuda sino de la posibilidad de que cada escala sea más alta".