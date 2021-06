Extienden reintegro del 15% en compras para jubilados y beneficiarios de planes

El Gobierno nacional prorrogó el reintegro del 15% sobre las compras realizadas con tarjeta de débito para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que vencía a fin de este mes, informaron fuentes oficiales.



Así se decidió en la reunión del Gabinete Económico realizada en el Salón de los Científicos de Casa Rosada y que fue encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; junto a los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni.



"Vamos a extender la vigencia del reintegro para los consumos con tarjeta de débito de los sectores vulnerados que vence a fin de mes", dijo la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno.



La titular de la AFIP refirió que la herramienta que beneficia a jubilados de la mínima y titulares de la AUH y la AUE "ampliará su alcance para incluir también gastos que asociados a farmacias y salud" y también se aumentará "el monto del reintegro".



En la reunión se destacó además que el Programa Repro II correspondiente a mayo tuvo a 580.000 trabajadores con el cobro del salario complementario, lo que supuso una inyección de $11.000 millones.



En ese sentido, se indicó que, en términos de la cobertura de los sectores más afectados por la pandemia, más del 60% de los trabajadores que fueron beneficiados por el programa son pequeñas y medianas empresas de hasta 100 trabajadores.



El Repro II alcanzó durante el mes pasado a más del 80% del total del empleo del sector en los cines, del 70% en las agencias de viaje y del 65% del empleo total en el sector gastronómico.



Por otra parte, del Pont señaló que el Gobierno "está tratando de hacer armonizar las buenas noticias en materia de precios internacionales con preservar los intereses de los argentinos" y afirmó que "se está llegando a un acuerdo muy dialogado con el sector de la carne", ante el vencimiento de la suspensión de exportaciones.



Respecto del aumento de precios, Marcó del Pont afirmó que el Gobierno está "proyectando una desaceleración en el segundo semestre, aún en un contexto internacional complicado".



"Sabemos que hay una inflación mundial de alimentos, que repercute en toda la región", argumentó.



Con relación a las modificaciones previstas en el impuesto a las ganancias de las personas humanas, Marcó del Pont explicó que más de 1.200.000 personas van a dejar de pagarlo y otros 200.000 van a experimentar un alivio fiscal.



"Los cambios impulsados por el Gobierno permiten apuntalar la demanda interna y la recuperación de la actividad económica", sostuvo la funcionaria, y agregó que son $50.000 millones que amplían la capacidad de consumo de las familias".



Con la nueva ley, "nueve de cada 10 personas que trabajan en relación de dependencia no van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias", completó del Pont.



La reforma instrumentada por el organismo recaudador permite que el Impuesto a las Ganancias sólo alcance a las personas con salarios mensuales superiores a $150.000 brutos o aquellas jubilaciones que superen los ocho haberes mínimos, se indicó.



Asimismo, la medida reduce la carga para quienes tienen ingresos mensuales de entre $ 150.000 y $ 173.000 brutos y también permite que los montos retenidos entre enero y mayo en concepto de anticipos del Impuesto a las Ganancias sean reintegrados en cinco cuotas mensuales, consecutivas e idénticas.



Finalmente, la titular de la AFIP se refirió al proyecto de ley para la modificación del monotributo que actualmente se debate en el Congreso: "El Presidente (Alberto Fernández) dijo que necesitamos una solución, que desde la AFIP sólo podíamos mejorar con un plan de pago y el pidió algo más de fondo".



De aprobarse, "no sólo se condona la deuda del primer semestre sino que también se elevan mucho las escalas, es decir, el alivio fiscal no va a venir sólo por la condonación de la deuda sino de la posibilidad de que cada escala sea más alta", aseguró.



Además, en la reunión del Gabinete Económico se destacaron los casi 47.000 millones de dólares a los que llegaron las Reservas del Banco Central, como un punto de partida para su fortalecimiento.



Desde que comenzó el año, las compras de divisas superan los 6.300 millones de dólares y representan más de 1,5 puntos del Producto Interno Bruto.



En ese sentido se remarcó también que el BCRA no tiene posiciones vendidas en futuro, lo que permite confirmar que la dinámica del mercado cambiario mostró el comportamiento esperado en la primera parte del año.