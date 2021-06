Afirman que el valor bruto de producción de granos sería de US$ 30 mil millones

El valor bruto de la producción de los principales granos alcanzaría los US$ 30.000 millones durante la actual campaña, US$ 3.700 millones más que el ciclo agrícola 2019-2020, a pesar de que la caída productiva sería del 7,5%.Así lo consignó el informe producido por el Departamento de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)."Las nuevas proyecciones de exportaciones totales se ubican en US$ 67.620 millones, US$ 1.000 millones menos que la estimación del mes anterior. Con una variación anual estimada del 23%, US$ 12.700 más que en 2020", indicó el reporte.Los redactores del informe sostuvieron que "a la fecha ya se comercializó el mayor volumen de maíz de la historia. En trigo y soja las compras se encuentran en línea con los años anteriores".Explicaron que en las hojas de balance se presentaron un aumento en la oferta de maíz por una mejora productiva.Señalaron que el volumen operado en derivados agrícolas alcanzó un máximo histórico en el período enero-mayo de 2021.En lo que hace al mercado ganadero, indicaron que respecto a la faena bovina, en abril se observó una suba interanual del 5,4 %."En los primeros cuatro meses de 2021 se alcanzó un máximo histórico interanual en el consumo de carne aviar, con 676.000 toneladas", dijeron.En la semana de la Carne de Cerdo, desde la cartera agropecuaria nacional destacaron los números positivos del sector y su gran potencial productivo y exportador.El subsecretario de Ganadería, José María Romero, resaltó que "la carne porcina apenas representa 10% de la producción de las tres principales carnes, a pesar que en los últimos 10 años su producción aumentó en un 135%".Precisó que "su techo productivo es impensado si consideramos la disponibilidad de materia prima, el estatus sanitario único en el mundo, el clima, el agua, las industrias asociadas y los saberes de nuestros productores".La carne de cerdo se ha posicionado como un excelente sustituto de la carne bovina y su consumo creció un 100% en la dieta de los argentinos, pasó de 8 kilos por habitante por año en 2010 a 16 kilos en 2020, especialmente como carne fresca, que ya ha superado a la consumida como embutidos o procesada."El contexto internacional abre una enorme oportunidad para poder posicionarnos como importantes productores y abastecedores de esa demanda mundial", consignó el subsecretario.Asimismo, las exportaciones porcinas alcanzaron el año pasado los US$ 62,12 millones, lo que representa un aumento del 74% respecto a 2019.