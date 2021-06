Bimbo cerró definitivamente una planta y despedirá a 300 trabajadores

La empresa Bimbo cerró definitivamente su planta de San Fernando, provincia de Buenos Aires, que había sufrido un grave incendio el 9 de mayo pasado en la cual se desempeñaban 300 operarios a los que ofreció la indemnización del 100% de lo que dispone la legislación. El establecimiento, que elaboraba productos congelados, no había recibido ninguna tarea de reconstrucción desde el siniestro.“Luego de haber analizado todas las acciones posibles para revertirlo, lamentablemente nos vemos incapacitados a reconstruir la planta. Y con mucho dolor, nos vemos imposibilitados de reubicar a los 300 colaboradores que allí trabajaban”, informó Bimbo a través de un comunicado.“La planta de San Fernando era una de las 5 plantas que Bimbo tiene operativas en el país y se dedicaba a producir alimentos congelados. En 2018, fue reconvertida tecnológicamente, a través de una inversión de más de 25 millones de dólares”, agregó la compañía.Según informaron fuentes del gremio de Pasteleros, al que pertenecen 200 de los trabajadores (hay también 80 de alimentación y 20 de Panaderos), la compañía de origen mexicano les informó hoy que despedirá a la totalidad de los trabajadores y que les abonará el 100% de la indemnización a pesar de que por razones de fuerza mayor estarían habilitados a pagar una reparación menor, del 50%.La información fue brindada en una improvisada reunión organizada en el estacionamiento de la planta quemada, que no tuvo cambios desde el incendio. “No tocaron ni los escombros, eso hacía pensar un final de este tipo. Fue un momento muy duro, la gente recibió la noticia de que se queda sin trabajo en el peor momento, en medio de la pandemia”, explicaron las fuentes. Desde que se produjo el incendio y la planta quedó inactiva, admitieron, Bimbo cumplió con todas las obligaciones salariales.Agregaron que el próximo viernes, en la puerta de la fábrica, se llevará a cabo una asamblea en la que definirán los pasos a seguir. La posibilidad de pedir la puesta en marcha del establecimiento productivo es virtualmente imposible, ya que debe ser reconstruido. No obstante, desde el sindicato se habla de la posibilidad de pedir una indemnización mayor, dado el contexto de recesión en la pandemia, o bien de pelear porque la empresa reubique a algunos de los despedidos.“Tienen otras cuatro plantas. Si bien no pueden reubicar a todos, seguramente si tienen buena voluntad pueden hacerlo con algunos trabajadores. Si bien la planta de San Fernando hacía solamente congelados, hay mucha gente que podría trabajar en otras plantas”, señalaron.Bimbo, en principio, no seguirá con su línea de productos congelados aunque sí seguirá participando de sus otros segmentos de negocios, Panificados y Dulces.En su comunicado, Bimbo señaló: “Estaremos por siempre agradecidos a todos los colaboradores que día a día dedicaron parte de su vida a elaborar panificados que permitieron alimentar al país y a la región. Queremos destacar especialmente a todos aquellos que la noche del incendio estaban en el lugar y dieron aviso instantáneamente a los bomberos, quienes pudieron tomar posesión de la planta a los pocos minutos de haber registrado las primeras señales de humo, y gracias a ello no hubo víctimas fatales ni heridos”.“Participaron del operativo 17 dotaciones de bomberos de la zona, con quienes también estamos sumamente agradecidos, que trabajaron durante horas para controlar el fuego y minimizar los daños tanto en el resto de la planta como en el barrio y las inmediaciones”, señaló la empresa.