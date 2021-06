El dólar blue se mantuvo en $158 y las cotizaciones bursátiles operaron en baja

En el sector minorista (un sector con bajo volumen de operaciones por los controles cambiarios), el dólar cerró en promedio a $94,26 para la compra y $100,53 para la venta, por lo que con la carga impositiva del 65% trepó a $165,88.Fuentes del mercado estimaron que el Banco Central logró adquirir unos US$ 80 millones -el mejor número de junio- y elevó a US$ 420 millones el saldo positivo de este mes.En el mercado mayorista, donde operan bancos y grandes jugadores de la plaza cerró a $95,25, doce centavos arriba del cierre del viernes pasado y el volumen negociado llegó en el segmento de contado a US$ 343,7 millones, sin operaciones en futuros MAE y con un monto de US$ 138 millones en el Rofex."Buen volumen de negocios en el inicio de la semana y con un flujo de ingresos que dominó el desarrollo de la rueda", señaló el analista y operador cambiario Gustavo Quintana.Los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron entre el lunes y viernes anterior ingresos por US$ 791,7 millones, el monto más alto de las dos últimas semanas."La dinámica de compra por parte del Banco Central comienza a descender debido a que empieza a desaparecer el exceso de divisas del campo por una cuestión estacional", comentó Noelia Bisso de RavaBursátil.Sin embargo, agregó que "a causa del elevado aumento de los commodities, la autoridad monetaria logró obtener un colchón de dólares para su llamado poder de fuego, debido a eso resultará importante la evolución del dólar en esta segunda mitad del año".En cuanto a las cotizaciones bursátiles, el dólar MEP o Bolsa cotizó a $157,10, con un recorte del 0,3%, mientras que el Contado con Liquidación operó a $164, con una baja del 0,6%, respecto del viernes.El dólar paralelo registra en el año una disminución de ocho pesos, equivalente al 4,8%, mientras que en el último año se apreció 26,4%, desde los $125 que cotizaba el 16 de junio de 2020.La brecha entre el blue -que la semana pasada avanzó un peso- con el oficial mayorista se ubica en la actualidad en el 66%.En este año, el paralelo acumuló en abril un alza de $9 y en mayo de $7, pero entre enero y marzo había operado siempre a la baja.