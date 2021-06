Cafiero: "Vamos a seguir trabajando, ordenando la cuestión macroeconómica"

A tan solo unos días de que el INDEC publique el Índice de precios al consumidor (IPC) del mes pasado, el jefe de Gabinete, subrayó: "Estamos confiados de que mayo va a ser más bajo".



"Tenemos que continuar alineando las expectativas de la economía", remarcó Cafiero, quien, al referirse a los últimos programas oficiales para poner un freno a la inflación, resaltó: "Nos va a permitir fijar pautas de precios".



En declaraciones radiales, apuntó a los factores que ponen presión a la inflación y apuntó a la "tensión de precios internacionales".



Sin embargo, también renovó sus críticas hacia un sector económico en particular: "Hay una dificultad con respecto a hacer entender a los empresarios que no pueden recuperar la rentabilidad que perdieron durante los últimos años en un mes".



"Aplicamos políticas públicas, que son diversas. Lo principal es el reordenamiento macroeconómico", analizó Cafiero.



Para el jefe de Gabinete, "la inflación no es un tema que se resuelva en dos meses", por lo que argumentó: "Ya estuvieron los que prometieron que eso era así y fracasaron".



"Vinimos del desequilibrio macroeconómico de, por lo menos, desde 2018, 2019 con una crisis de balanza de pago", enfatizó e indicó que "a los problemas estructurales que tenía la Argentina, el macrismo lo que hizo fue potenciarlos".



"Macri, luego de esos cuatro años de Gobierno, nos deja endeudados y con una inflación de 53 puntos", fustigó y puntualizó: "Venimos de tres años en los que la Argentina no crece, este año va a crecer".



De ese modo, Cafiero destacó: "Vamos a seguir trabajando, ordenando la cuestión macroeconómica".



Al ser consultado sobre las negociaciones salariales y las pautas firmadas por encima del 40 por ciento, manifestó: "Hasta acá, todo el movimiento obrero, todos los trabajadores, tuvieron actitudes de mucha responsabilidad, siempre entendiendo el compromiso de parte del Presidente y la vicepresidenta, que es que los salarios le ganen a la inflación y vaya habiendo una recuperación real de los salarios".



"En esa línea vamos y creemos que es la adecuada", aseguró el funcionario.



