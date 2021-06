Kulfas dijo que buscan "llevar la producción de carne a 5 millones de toneladas"

En declaraciones al canal A24, Kulfas remarcó en la noche de este martes que "hace 50 años, la Argentina producía 3 millones de carne por año y éramos 20 millones de habitantes, hoy con 45 millones de habitantes producimos 3 millones de toneladas de carne y queremos llevar la producción a 5 millones de toneladas. Estamos trabajando en un plan ganadero para aumentar la producción y garantizar 3 millones de toneladas para el mercado interno y 2 millones de toneladas para la exportación. Es un momento bisagra para reordenar al sector".



El ministro aseguró que "estamos en un momento muy particular porque hay un negocio con China muy bueno, muy rentable, muy bueno para el país porque la Argentina pueda exportar carne, genera dólares, ingresan divisas, pero es un gran desorden, hay exportadores truchos que subfacturaban, que no liquidaban las divisas y estaban evadiendo impuestos".



Kulfas expresó que "el gran objetivo nuestro es que la producción de carne suba" y puntualizó que "a los exportadores truchos los estamos sacando del padrón de exportaciones y enviándolos a la justicia por malos comportamientos. Nosotros queremos asegurar que los argentinos tengan acceso a la carne, a los cortes populares como el asado, el vacío y otros. No puede ser que un negocio de exportación se convierta en una pesadilla para el mercado interno. Es el producto que más ha subido muy por encima de la inflación".



Respecto de la suspensión de las exportaciones, Kulfas señaló que "estos 30 días de suspensión de las exportaciones finalizan la semana que viene. Nuestra idea es que haya más exportación pero que los cortes populares se aseguren para el mercado interno.