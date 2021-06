Funes de Rioja asumió en la UIA con un mensaje conciliador hacia el Gobierno

Tras asumir la presidencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja admitió diferencias con el Gobierno, pero se mostró conciliador y afirmó "creemos en el diálogo" para superar las diferencias.



"Creemos profundamente en el diálogo como mecanismo hacia las tres "C", credibilidad, confianza y concertación, y para llegar a esa concertación, que no significa que todos piensen igual, sino desde visiones distintas, construir un modelo compatible", señaló Funes de Rioja ante una consulta de Ámbito referida a las diferencias que el ministro de la Producción, Matías Kulfas, manifestó tener con el flamante titular de la central empresaria.



Previamente, en ocasión de anunciar la canasta de productos Súper Cerca, y con relación a la designación de Funes de Rioja al frente de la UIA (un hombre que siempre se manifestó en contra de la política de control de precios), Kulfas reconoció "las divergencias de criterios, no solamente en políticas puntuales, sino también en algunas cuestiones más conceptuales respecto del rumbo del país. Nosotros estamos convencidos respecto de un rumbo de política industrial".



No obstante, el ministro también dijo que "es la persona que han elegido, tenemos un diálogo cordial, no hay ningún tipo de dificultad para dialogar con él, seguiremos en esa misma línea como dialogamos con todos los sectores, con los que estamos de acuerdo y con los que no estamos de acuerdo".



Por su parte, Funes de Rioja, recordó que la entidad no estuvo "de acuerdo con el triple cepo laboral", sin embargo, con tono conciliador, destacó: "Hemos trabajado muy constructivamente durante las medidas del año pasado".



El presidente entrante reiteró los temas que más preocupan a la central fabril vinculados con "el fiscal, el laboral y de normativa en diversos campos".



El tema de la emergencia sanitaria también estuvo presente. Funes de Rioja reiteró la intención de las empresas de aplicar vacunas a su personal, e incluso lo planteo como una necesidad también para el año que viene.



Consultado sobre el problema de la inflación, el nuevo titular de la UIA dijo "no hacemos vaticinios". Sobre el retraso del tipo de cambio, su respuesta fue "a nosotros nos preocupa la competitividad sistémica".



También se le preguntó sobre las implicancias de un acuerdo o no, con el FMI y el Club de París. Funes de Rioja señaló que "creemos que es importante cumplir con los compromisos pero con la viabilidad que implica que estamos atravesando una pandemia." Y agregó: "hay que encontrar una solución razonable y no quiero ni siquiera imaginar una hipótesis de default".



Miguel Ángel Rodríguez, secretario entrante, precisó que "casi 30 mil empleadores han desaparecido a enero". También recordó la caída del producto bruto industrial y aseguró que intentará "trabajar para generar las condiciones para revertir eso".



Estimó que se llegaron a perder 140.000 puestos en la industria aunque reconoció que en los últimos meses ha comenzado una recuperación en el empleo.



Este miércoles, tanto Funes de Rioja como Miguel Ángel Rodríguez fueron invitados a participar del encuentro con el presidente de España, Pedro Sánchez, y la delegación que lo acompaña. "Nos sorprende gratamente que haya una vista de esta importancia?aspiramos a una relación más y mejor relación con España" afirmó el nuevo titular de la UIA. Tensa reunión Mediante una lista de unidad, Funes de Rioja será el presidente de la entidad por los próximos dos años.



Este martes por la tarde, durante la reunión del Consejo General ?que convocó a más de 200 representantes sectoriales y regionales?, quedó oficializada la lista para conformar los órganos directivos de la UIA.



La nueva conformación de la Junta Directiva consolida la representación federal y sectorial de la UIA, la integración de PyMEs con grandes empresas, la incorporación de más mujeres a los órganos decisorios institucionales y la presencia de dirigentes jóvenes, señaló en un comunicado la entidad.



El presidente saliente, Miguel Acevedo, según informó la UIA agradeció a sus colegas por el acompañamiento durante los cuatro años de su gestión y reafirmó el compromiso con los objetivos de la continuidad institucional: "lograr una Argentina con empleos de calidad y una base productiva federal para seguir fomentado el crecimiento sostenido y el progreso de nuestro país".



Sin embargo, en medios industriales se comenta que en la conformación de la lista de unidad no todos se sintieron bien representados.



José Ignacio de Mendiguren fue la voz más altisonante de estas diferencias. Al hablar en la junta directiva y tras elogiar la gestión de Miguel Acevedo (criticada por otros industriales), reclamó por que la UIA tenga "transparencia" y "se dé un debate interno que en este proceso eleccionario, yo creo, no lo ha habido".



En este encuentro manifestó que su sector, el textil, "había sido vetado" y cuestionó el criterio con el cual se eligieron las autoridades. "No quiero que a la UIA la maneje una cúpula con una lapicera", dijo el actual presidente del BICE.



Efectuó duras acusaciones demostrando que su entidad estaba siendo vetada. Relató que consultó a numerosas cámaras, a provincias y que en ningún caso se había objetado a la industria textil. Y concluyó que el rechazo provino del Techint tras haber dejado diez mensajes sin respuesta al titular del grupo, Paolo Rocca.



A posteriori, en la conferencia de prensa, Funes de Rioja dijo que "no se vetó a nadie" e informó que De Mendiguren integra la conducción de la entidad. Planes Con respecto a los próximos dos años, Funes de Rioja repasó cuáles serán los ejes de su gestión al frente de la UIA:



Sostener y profundizar el sentido propositivo y plural de la institución.



Afianzar la representatividad federal y sectorial que caracteriza a la UIA.



Integrar a las Pymes en cadenas de valor más densas y potentes, aumentando decididamente su porcentaje de valor agregado en el sector manufacturero para alcanzar rangos similares a los de los países industrializados (pasando de nuestro actual nivel menor al 30% a una escala que, como Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, superan claramente el 40%).



Fortalecer el rol de los avances de la Industria 4.0 y de la innovación en todos los sectores.



Promover activamente la unidad, que es fuente de los consensos, estableciendo un punto de partida en el que todos los sectores aportemos a la consolidación de las tres "C": Certidumbre, Confianza y Concertación.



Incrementar la presencia en foros internacionales y regionales para responder a las nuevas realidades de la producción a nivel global.



Fuente: Ámbito.com