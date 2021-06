Anunciarán una canasta de productos con precios fijos impresos en los envases

Las principales empresas de consumo masivo ya presentaron al Ministerio de Desarrollo Productivo más de un centenar de artículos que formarán parte de una canasta que llegará a todos los comercios y que estará congelada por seis meses. Fuentes de la Secretaría de Comercio adelantaron que el nuevo plan será lanzado hoy, en conferencia de prensa por el ministro Matías Kulfas y la secretaria de Comercio, Paula Español. La herramienta será el puente para cumplir con uno de los pedidos más recurrentes de los empresarios del sector, terminar con el programa Precios Máximos.



Las negociaciones entre empresas y Gobierno continuaron hasta las últimas horas de la jornada de ayer. Y según apuntan desde el Ejecutivo, se anunciará una canasta de 70 productos, con precios fijos por seis meses, que se denominará “Súper cerca”. Se logró un acuerdo con 24 empresas del sector, cuyo objetivo es cuidar la canasta familiar, en función de la inflación registrada en los últimos meses, sobre todo en el rubro alimentos.



Trascendió que el programa funcionará como un puente para finalizar Precios Máximos, que según el propio Kulfas es un programa netamente vinculado a la incertidumbre que desató la pandemia. Es decir que una vez lanzado el nuevo plan, no habrá más renovaciones de Precios Máximos.



En ese sentido, desde la Secretaría de Comercio, adelantaron que el nuevo plan estará compuesto por los productos más representativos de los rubros alimentos, artículos de limpieza, perfumería y bebidas, y “estarán presentes las primeras marcas de las empresas más reconocidas”, explicaron a Ámbito Financiero.



Una de las novedades será que el precio de los productos estará impreso en el packaging de los productos. En el Gobierno consideran clave este punto ya que facilitará el control por parte de los consumidores y tenderá a garantizar que no haya remarcaciones o precios diferenciales según la región del país o el canal de comercialización donde se venda el artículo.



Las empresas garantizaron que pondrán a disposición galletitas, fideos, arroz, aguas, bebidas, yogur y queso untable, entre otros. En el Ejecutivo estiman que la canasta que se lanzará esta semana llegará a cubrir alrededor del 35% del consumo promedio de las familias.



A pesar de que en el Gobierno no confirmaron formalmente que sucederá a partir del miércoles con Precios Máximos, en el sector privado accedieron a sumarse voluntariamente a esta canasta que servirá para poner fin a ese esquema, que desde el año pasado es el más resistido por la industria. Resta saber si a partir de mañana habrá una extensión que perdure por unos pocos días o será eliminado por completo.