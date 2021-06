Economía licitará cinco títulos en pesos: espera obtener unos $ 19.000 millones

La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del miércoles 9 de junio y los interesados podrán adquirir Letras del Tesoro con vencimiento el 30 de septiembre, con tasa tanto a descuento (Ledes) como a tasa variable (Lepase) más el 2,00%, y otra Ledes con vencimiento el 30 de noviembre.



Se incluyó también en este llamado la reapertura de letras ajustadas por la inflación (Lecer) con vencimiento el 31 de marzo y el 23 de mayo de 2022.



En total, Economía espera obtener ofertas por al menos unos $ 19.000 millones en valor nominal de los títulos: $ 2.000 millones por cada una de las Ledes y Lepase con vencimiento en septiembre, y $ 5.000 millones para la Ledes con vencimiento en noviembre y las Lecer que integran capital e intereses en 2022.



El llamado del miércoles será el primero del que podrán participar los bancos a través de la cancelación de Letras de Liquidez (Leliq) del Banco Central (BCRA) que actualmente tienen como porcentaje de encajes de depósitos.



El jueves último el BCRA habilitó a las entidades financieras a usar el porcentaje de encajes de depósitos en Leliq -cerca del 10% de los depósitos por unos $ 700.000 millones en todo el sistema financiero- para comprar títulos del Tesoro con vencimientos a más de 180 días que, en este caso, aplica a las Lecer con vencimiento en 2022.



La medida busca darle profundidad al mercado de deuda en pesos y, a su vez, quitarle al Tesoro la necesidad de apelar a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal en caso de ser necesario.



De todos modos, el BCRA afirmó que no corren riesgo los depósitos en los bancos ya que, en caso de ser necesario, la autoridad monetaria le comprará a los bancos los títulos del Tesoro a valor de cotización del mercado secundario en caso de que precisaran liquidez.



La licitación de todos los instrumentos de este miércoles se realizará mediante indicación de precio y, para todos los instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.



Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de valor nominal a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada $1.000 con dos decimales.



Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de $3 millones de valor nominal, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.



La liquidación de las ofertas se efectuará el día viernes 28 de mayo, informó el Ministerio de Economía.



El mes pasado Economía afrontó vencimientos de deuda por $323.685 millones y tuvo un financiamiento neto positivo cercano a los $49.500 millones mientras que, en lo que va de 2021, renovó vencimientos por $1,2 billones y obtuvo un financiamiento neto positivo cercano a los $200.000 millones.



Télam.