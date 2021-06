Recategorización del monotributo: cómo gestionar un plan de pago para la deuda

La AFIP realizó el proceso de categorización, por única vez, de todos los monotributistas previsto por la ley 27.618. El procedimiento realizado a partir de la actualización de los valores y escalas permitió ubicar a los pequeños contribuyentes en la categoría que le correspondía encontrarse encuadrados a partir del 1 de febrero de 2021.



De esta manera, quienes ya habían pagado en tiempo y forma sus obligaciones, se encontraron con que tienen una deuda correspondiente al retroactivo de dicha actualización.



Al respecto, la contadora Liliana Aguilar, señaló a Elonce TV que “cada monotributista va a tener que ingresar en su cuenta corriente y ver la condición en la que se encuentra ante la AFIP. Con la recategorización se aplicaron las nuevas escalas del monotributo y con eso los montos que se deben pagar mensualmente”.



Ahora, “la mayoría de los monotributistas tienen deudas, ya que por más que permanezcan en la misma categoría y hayan abonado al día los aranceles correspondientes, deben abonar el nuevo importe. Para ello tienen tiempo hasta el 25 de junio de ver y modificar lo que hizo la AFIP, de oficio”, sumó.

“Es decir que se puede plantear si están disconformes con su situación y modificarla. Es importante que todas aquellas personas que realizan los aportes por debito automático, lo realicen antes del día 11”, detalló Aguilar.



En cuanto a los planes de pago que, la contadora detalló que “la deuda que se generó se puede pagar sin intereses hasta el 20 de julio y si desean hacer un plan de pago lo penden realizar desde el 1ero de julio, mediante cuotas que no pueden ser inferior a los 500 pesos”.

Otro de las variables que pueden aparecer en la cuenta de la AFIP es que haya contribuyentes con saldo a favor, y eso es porque se los bajaron de categoría y los importes que ya abonaron son superiores a la deuda, en este caso se debe hacer un proceso de reinputación.



Sobre la implementación de la modalidad retroactiva, sumó que “es algo que nos sorprendió a todos, porque en enero se recategorizó a los contribuyentes con una tabla desactualizada, y ya que la nueva reglamentación salió la última semana de mayo nunca pensamos que iba a ser retroactiva”.



“Se generó una preocupación y no entienden por qué tienen una deuda si pagaron al día”, sumó. Además, manifestó que “la página de la AFIP anda lenta, se tiene que utilizarla cuando no sea horarios picos”.