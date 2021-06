El dólar blue cerró la semana en alza y achicó la brecha con el MEP

Deportes

Carlos Tévez se emocionó al anunciar su salida de Boca

El Apache comunicó que ya no seguirá en el Xeneize, pero no dio demasiados detalles de su futuro. "No tengo más nada para dar, como jugador lo di todo, por eso estoy feliz", manifestó Carlitos, que se quebró al anunciar su salida del club.