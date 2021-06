El 70% de los smartphones en Argentina cuesta entre $15.000 y $35.000

El 70% de los smartphones que se venden en la Argentina se ubica en un rango de precio entre $15.000 y $35.000, en un año con una mejora en la producción de equipos respecto del año pasado aunque aún está por detrás de la demanda, explicó el gerente general de Motorola Argentina, German Greco



"Entre $15.000 y $35.000 está el 70% de lo que se vende y el promedio está entre $25.000 y $30.000", dijo Greco a Télam.



Precisó que "hay una demanda muy fuerte que está creciendo más de 30 puntos", y recordó que el año pasado "el cierre durante dos meses de las fábricas en Tierra del Fuego hizo que cayera el volumen y se generó una demanda insatisfecha".



"Ahora empezamos a estar a tono con la demanda", agregó para aclarar: "nosotros estamos un poco atrás pero seguimos con la política de precios justos, porque cuando tenés una demanda insatisfecha podrías subir los precios, no lo hicimos".



Indicó que "son varios años de atraso en la renovación de equipos en la calle", y recordó que en el 2014 el volumen de producción era de 13 millones de unidades, mientras que en los últimos tres años, por retracción de la demanda en el 2018 y 2019 y por el cierre de las fábricas en el 2020, se vendieron entre 6 y 7 millones de smaprthones por año.



Además "con la cantidad de aplicaciones que estamos usando ahora, necesitás un equipo nuevo o al menos renovado".



Desde el lado de la oferta, Greco remarcó la importancia de que no se cierren las fábricas de Tierra del Fuego donde "se aplicaron todos los protocolos", y mencionó que las plantas de Ushuaia fueron "las únicas del mundo que cerraron el año pasado, ni las plantas de Manaos, India, y China dejaron de producir".



En la Argentina Motorola, parte del grupo Lenovo, anunció un crecimiento interanual del 58% en el primer trimestre del año, lo que le permitió subir 5.5 puntos porcentuales su participación de mercado y consolidarse en el segundo lugar con 34,8% de market share, según la analista de mercado IDC Mobile Phone.



En Latinoamérica la empresa alcanzó un récord histórico y de enero a marzo Motorola Mobility alcanzó 20,9% en volumen (cantidad de unidades), gracias a un crecimiento regional de 67% año contra año, mientras que la industria sólo creció 19%.



La empresa se encuentra en la segunda posición del mercado de manera ininterrumpida durante los últimos cinco años.



Greco aclaró a Télam que la empresa en la Argentina se mantuvo por encima del 30% de market share en los últimos tres años, por la "capacidad de adaptación" de la compañía, que "nunca dejó de apostar al país" con elementos "claves como el modelo de producción en Tierra del Fuego, la mejora en los procesos para traer al mercado local lo último en tecnología".



"Y la democratización de la innovación, porque no tenés que pagar fortunas para tener un producto bueno", remarcó.



Consultado por la rentabilidad de la operación indicó que "somos rentables", que con la política de precio justo "en dólar oficial los equipos cuestan lo mismo en Argentina que en el exterior", y que en los últimos 18 meses se redujo el nivel de contrabando de equipos que afectaba a la industria.