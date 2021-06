Las reservas del BCRA siguen en alza y ya superaron los us$ 42.000 millones

Así, finalizaron este miércoles en el rango de los US$ 42.066 millones, con lo que sumaron poco más de US$ 100 millones respecto de la jornada anterior.



Las reservas internacionales no tocaban ese nivel desde septiembre de 2020, según los datos oficiales publicados por la autoridad monetaria.

El aumento se dio luego de que en mayo el organismo contara con el mejor balance mensual desde la asunción del presidente Alberto Fernández y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.



Los saldos positivos se dan en medio de una mejora en la oferta de divisas por parte del sector privado y ante un aumento de los precios internacionales de las commodities, en especial la soja y el maíz, que además de permitirle a Economía una mayor recaudación por derechos de exportación, cambió el perfil del BCRA de vendedor a comprador de divisas en el mercado mayorista.



Con el resultado de mayo, las reservas internacionales cerraron por primera vez en el actual Gobierno seis meses consecutivos de crecimiento.

A pesar de las mejoras, el balance desde el 10 de diciembre de 2019 se mantiene negativo porque restan en torno US$ 1.719 millones para igualar los 43.785 millones con los que asumieron Fernández y Pesce.



A mediados de abril las reservas internacionales volvieron a ubicarse por encima de los u$s 40.000 millones, un nivel que no tocaban desde octubre último, y al que pudieron regresar en medio de una fuerte liquidación de divisas por parte del sector agroexportador, una mayor calma cambiaria y la vigencia del cepo.



En ese escenario, el titular del organismo, Miguel Pesce, había destacado el "logro" de "recomprar todos los dólares que se vendieron el año pasado para atender la demanda y sostener la recuperación económica, en un clima de previsibilidad cambiaria".



La recuperación de las reservas se dio luego de que en noviembre tuvieran una merma de US$ 1.204 millones, mientras que en octubre la pérdida había sido mayor, al llegar a US$ 1.523 millones.



Luego comenzó el repunte y la expectativa de analistas apuntan a que el mercado se mantenga con el clima de tranquilidad al menos hasta que finalice el buen ingreso de divisas por parte de exportadores.



Sin embargo, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París van a constituir una pieza clave para que ello se sostenga.

NA