Beneficios para empresas y emprendedores: qué monto ofrecen y cómo tramitarlo

Subsidios

Créditos

El Ministerio del Desarrollo Productivo de la Nación, dio a conocer una línea de subsidios y créditos para empresas y emprendedores como asistencia a sectores críticos, que pudieron ser afectados por la segunda ola de Covid-19 o por otras cuestiones.Sabrina Firpo, contadora dialogó cony explicó cómo se pueden acceder a los beneficios.Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC) destinará Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta $1.500.000 para 7.000 proyectos de desarrollo empresarial que mejoren las ventajas competitivas de las MiPyMEs.Al respecto, Firpo indicó que “esta es la línea de subsidios que se divide en PAC Empresas con montos de hasta $1.500.000 y PAC Emprendedores con montos de hasta $3.000.000. No se devuelve y se tiene que rendir con el cumplimiento de ciertos requisitos”.“Es un subsidio para financiar el mejoramiento de los procesos, la compra de equipos y actualización de cuestiones tecnológicas. El único requerimiento, es que el dinero este destinado a esos fines.Para más información ingresar aquí En tanto, el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó una línea de créditos lanzados por el Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep), sin intervención bancaria, destinados a micro y pequeñas empresas y cooperativas.“Estos créditos pueden ser hasta $15.000.000 y hay tiempo para inscribirse hasta el 30 de junio”, dijo y agregó que la devolución es “a siete años, con uno año de gracia y tasas muy blandas”, comentó la contadora.Para más información ingresar aquí Al finalizar, Firpo señaló que “en nuestra región, no hay tanta demanda porque las empresas no conocen mucho estos créditos. Son herramientas muy útiles, porque sirven y sobre todo en este momento”.