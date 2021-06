Vaca Muerta alcanzó récord histórico: más de mil etapas de fracturas

Así se desprende del informe elaborado por el especialista Luciano Fucello, country manager de la firma NCS Multistage, en el que se reflejó que en abril se realizaron 1.081 etapas de fractura, muy por encima de las 751 etapas de de marzo, que significaban el mayor nivel histórico de actividad.



El desempeño de la industria también reflejó una rápida recuperación tras los bloqueos de rutas en la provincia de Neuquén -por los reclamos de los trabajadores autoconvocados de la salud- que se extendieron por más de 20 días, afectando las operaciones en numerosas áreas productivas de Vaca Muerta, muchas de las cuales resultaron temporalmente paralizadas.



La tarea de las principales operadoras tanto en las áreas de petróleo y de gas natural, y en las reservas no convencionales de shale y tight, se incrementaron significativamente en mayo, lo que permitió alcanzar el récord de 1.081 etapas de fractura, un indicador que se utiliza en la industria para seguir el desarrollo de a actividad.



De acuerdo con el trabajo de NCS Multistage, YPF fue la empresa que tuvo el mejor desempeño del período con 482 etapas de fractura en sus áreas de shale, y otras 30 en el tight.



Le siguieron en desempeño durante el quinto mes del año las compañías Shell con 202 etapas; Vista Oil & Gas con 106; Pan American Energy con 100; Tecpetrol con 90; Pluspetrol con 56, y Pampa Energía con 15 en el tight.



El mejor desempeño de las compañías en la formación responde a distintas circunstancias, entre las que se destacan las operaciones vinculadas a la ventana del crudo impulsadas por los precios internacionales al alza del crudo tipo Brent y que hoy superaron los US$ 70 dólares el barril.



A la vez, se empieza a registrar el efecto del Plan Gas.Ar ya que las compañías están desarrollando sus operaciones para incrementar la producción y poder cumplir con los volúmenes comprometidos en las dos licitaciones del programa de incentivo que se extenderá por cuatro años.



Pero a las cuestiones de demanda y precios, Fucello explicó que "otro punto no menor, es el aumento de la eficiencia en las operaciones de terminación. Hay una curva de aprendizaje enorme recorrida en esta dirección".



"Sumado a eso, había agua y arena (insumos para la ruptura de la roca), y los equipos reparados y bien mantenidos durante el paro del mes anterior", precisó el especialista tras dar a conocer el informe.



Fucello destacó que existe "una eficiencia global de todos los sets de Vaca Muerta que este mes fue excelente, con un promedio de 150 etapas por cada uno de los 7 sets de fractura operando, 5 etapas por día y 10 horas de utilización"", a lo que se debe sumar que hay compañías como "Total, Phoenix o Wintershall que no comenzaron a fracturar".



Ya en abril, la formación no convencional de Vaca Muerta marcó un récord de producción con 147.000 barriles de petróleo al día y de esta manera representa en la actualidad 29,6% del total del país, según datos de la Secretaría de Energía.



Las primeras cifras de abril ratificaron la tendencia de los últimos meses en el no convencional neuquino, la que en datos consolidados de marzo reflejaron que la producción de petróleo aumentó 5% intermensual, 17.4% interanual y 17.4% durante los últimos doce meses.



El principal productor de petróleo en Vaca Muerta es YPF, que representa 61% de la producción de la formación y, durante los últimos doce meses, aumentó su producción acumulada 7,2% frente a igual período anterior.



En ese sentido, de acuerdo con las cifras de la compañía de mayoría accionaria estatal la actividad en el yacimiento alcanzó una producción total de 98.000 barriles de petróleo equivalente día, al primer trimestre de 2021.



El no convencional representa 23% de la producción total de YPF, con un crecimiento de 11% en el primer trimestre de 2021.



Este mejor desempeño responde especialmente a los resultados obtenidos en el área integrada por los Bloques Loma Campana, Bandurria Sur y La Amarga Chica, que alcanzó en abril los 43.000 barriles diarios.