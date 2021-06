Exigen al Banco Central medidas adicionales de seguridad ante estafas virtuales

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe envió un oficio al Banco Central de la República Argentina para que le exija a las entidades financieras de todo el país “un control riguroso” de la normativa vigente en materia de seguridad en operaciones bancarias mediante sistemas electrónicos, y a la vez que imponga nuevas medidas complementarias a las que rigen en la actualidad.



Laura Santamaría, directora de Atención Ciudadana de la Defensoría, señaló este martes que la comunicación a la entidad rectora del sistema financiero se produce “a raíz del incremento de casos y denuncias” que se reciben en el organismo provincial de parte de usuarios del servicio bancario que fueron víctimas de estafas virtuales o informáticas”.



Santamaría precisó que las maniobras “tienen como fin la obtención de claves personales de las víctimas que sufrieron perjuicios económicos por por operaciones fraudulentas mediante medios electrónicos”. Y agregó que existe una medida la cual puede resultar favorable y puede evitar la consumación perjuicios en las víctimas de estafas y que consistiría en que las entidades bancarias que reciben esta denuncia “efectúen inmediatamente la trazabilidad de esas operaciones fraudulentas y emitan una orden al banco o a los bancos que son destinatarios para que puedan congelar los fondos de esa transacción”.



“Generalmente, la persona que es víctima de una estafa queda atrapada a la toma de un préstamo o transferencia de dinero a una o a varias cuentas. Con lo cual, si el banco recibe esa denuncia la entidad pueda conocer la trazabilidad de esa operación. Es decir, a qué banco fue a parar ese dinero y así emitir una orden de congelamiento de esos fondos. De esa manera, se facilita el reintegro del dinero y el no perjuicio de la víctima de la estafa”, agregó Santamaría.



La funcionaria de la Defensoría sostuvo que le pidieron al Banco Central que les exija a todas las entidades financieras del país “un mayor control sobre las reglas de seguridad. Sabemos que los bancos, ante una denuncia por estafa, tienen que darle una respuesta completa a los usuarios, en la cual se brinden todos los datos que puedan servir para el esclarecimiento de la operación. Tienen que acompañar a los usuarios”.



Estafas con la vacunación

Santamaría reveló que, a partir de las consultas que se reciben en la Defensoría, el motivo o excusa más esgrimido en los últimos tiempos para cometer estafas telefónicas tuvieron que ver con la campaña de vacunación contra el coronavirus.



“El estafador siempre es empático, convincente, encantador. Va rápido y no da tiempo a nada a la víctima. Primero manejan datos de la persona a estafar. Generalmente ya saben que se vacunó con la primera dosis y dónde lo hizo. Con esa información se comunican para indicarles la aplicación de la segunda dosis y así, mediante distintas artimañas a través de teléfono celular, le dicen que deben acudir a un cajero automático donde le daría una clave PIM Vacunate. Así logran el objetivo: que la víctima genere otra clave de home banking y las comunique al estafador que está del otro lado de la línea”, agregó.



Santamaría dijo que en estos momento de la pandemia “las estafas se están incrementando día a día y la ciudadanía tiene que saber que para la campaña de vacunación no hay que ir a ningún cajero automático para hacer ningún trámite y es gratuita. Por ninguna razón se deben dar los datos personales ni claves de seguridad a ninguna persona. Ningún banco u organismo nacional o provincial va a llamar a un beneficiario de la vacuna. Esos datos no deben darse a nadie”.



“Ante una defraudación consumada, recomendamos primero hacer el reclamo ante el banco. La entidad debe dar una respuesta completa, aportar todos los datos como por ejemplo a qué cuenta fue a parar ese dinero, cuál es el banco receptor del dinero, es decir toda la trazabilidad de la operatoria”. (La Capital)