Más de 100 mil inscriptos en Repro II: cómo tramitar subsidio de hasta $22.000

La página de la AFIP recibió ya más de cien mil solicitudes de empleadores y trabajadores monotributistas para acceder a los beneficios previstos en el Repro II y el el Programa de Asistencia al Trabajo independiente en sectores críticos., a dos días del cierre de la inscripción.De ese total, alrededor de 27.000 empresas con más de 480 mil asalariadas/os solicitaron el subsidio dispuesto por el REPRO 2; mientras que casi 74 mil trabajadoras/es independientes no empleadoras/es requirieron la prestación del Programa de Asistencia al Trabajo independiente. En esta ocasión, el Programa contará con un aumento del monto máximo del beneficio de $18.000 a $22.000 para los sectores críticos y de salud.Para acceder al beneficio, los trabajadores monotributistas o autónomos deberán contar con al menos dos aportes en los últimos seis meses en el régimen de monotributo y/o autónomo.A la vez, tendrán que presentar una reducción de la facturación mayor al 20% en términos reales, entre mayo de 2019 y del 1 al 24 de mayo de 2021.Hasta el mes de abril, el Gobierno había invertido más de 19 mil millones de pesos durante seis meses en el programa REPRO, con el fin de asistir a 19.917 empresas a través del pago de parte de los salarios a un universo de 544.210 trabajadores en todo el país.La inscripción al Repro permanecerá abierta, a través de la página web de la AFIP, hasta el próximo martes 1 de junio para las empresas como así también para los monotributistas y autónomos (en este último caso, se pueden inscribir los independientes sin empleados/as o con una nómina salarial de hasta 5 trabajadoras y trabajadores).Los beneficiaron se incluye encuentren en los sectores de gastronomía, turismo, transporte, industrias culturales, actividades deportivas y de esparcimiento, comercio de rubros no esenciales, servicios personales (peluquerías, centros de belleza) y de ramas esenciales cuya facturación haya sido afectada.1. Actividad principal, identificada en los términos del "Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)" que especificó el Ministerio de Trabajo en las normas.2. Haber realizado por lo menos 2 pagos al régimen de trabajo independiente correspondiente en los últimos 6 meses previos a la solicitud.3. Presentar una reducción de la facturación superior 20% en términos reales, para el período comprendido entre el 1 al 24 de mayo de 2021 y mayo de 2019.4. En caso de contar con trabajadores en relación de dependencia, se deberán cumplir las siguientes condiciones:-Contar hasta con 5 trabajadores en el mes anterior a la solicitud del beneficio.-El indicador de liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente) para el mes de abril de 2021 deberá presentar un valor máximo que será definido por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II.-No figurar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) por las siguientes infracciones:Las sentencias firmes o ejecutoriadas por las que se estableciere que el trabajador no tenía relación laboral declarada o con una fecha de ingreso que difiera de la declarada.Las sanciones por infracciones trabajo Infantil y adolescente, una vez firmes.Las sentencias condenatorias por infracción a la Ley de Trata de Personas, una vez firmesLa concurrencia entre este subsidio y el "Apoyo Extraordinario Cultura Societaria" será complementaria. Se abonará la diferencia entre los $22.000 de este subsidio y el monto del beneficio para la cultura, concluyó Pérez.