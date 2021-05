El proyecto de promoción hidrocarburífera está listo: los seis puntos clave

El proyecto de ley de promoción de actividades hidrocarburíferas está listo, según confirmó el presidente de YPF, Pablo González, quien explicó que es la iniciativa que el mandatario Alberto Fernández anunció el año pasado y que ya tiene en análisis y revisión. "Se trata de un plan de inversiones con el que se pauta a recuperar el declino de la actividad", sostuvo.



González adelantó que una vez que sea revisado por el Presidente será remitido al Congreso. En declaraciones radiales, expresó: "De la mano de esta Ley, que esperemos que el Congreso sancione rápidamente, se podrán otorgar ventajas comparativas a las empresas de petróleo y de gas que operan en la Argentina. Pese a la pandemia estamos avanzando mucho, máxime que venimos de cuatro años donde hubo una fuerte desinversión".



El titular de la petrolera mencionó que "en el 2020 la demanda de combustible cayó un 75%, lo que generó una parada de inversiones y quebrantó $71.000, que era el horizonte que tenía YPF para el primer trimestre de inversiones de este 2021, fundamentalmente pensando en conseguir la fuente de financiamiento", detalla El Cronista.



Los principales aspectos del nuevo proyecto de ley de promoción de actividades hidrocarburíferas:



Dar ventajas comparativas para que las empresas inviertan.

Dos tipos de incentivos por el incremental de producción y para proyectos específicos de producción.

Límites de inversión más bajos para ingresar en el convencional.

Premiar el almacenamiento subterráneo de gas natural (permite quebrar los excedentes del verano).

Posibilidad de acceder al mercado de cambio y a la exportación.

Desarrollo de proveedores locales.

Según explicó la compañía, la intención de esta medida es recuperar el declino de la producción de hidrocarburos convencional y buscar recuperar la actividad y la inversión en el convencional.



También destacaron el acuerdo paritario con los sindicatos y la perspectiva de tranquilidad hasta por lo menos el año que viene.



Sobre el precio de referencia internacional, que está en el orden de los u$s 60, la compañía consideró que con ese nivel el precio de los combustibles debería estar en el orden de u$s1,40 dólares por litro, lo que implicaría un aumento del 40% a $140 el litro a la cotización de hoy.

YPF presentó un plan de inversiones y asumió el compromiso de fijar un sendero de aumentos entre marzo y mayo y no volver a aumentar hasta fin de año. Punta a punta el aumento de combustibles no va a superar el 28,1%, debajo de la inflación del Presupuesto.



Desde la petrolera afirmaron que para los consumidores, el proyecto de ley garantiza más producción local y genera protección frente al traslado de los precios internacionales al bolsillo de la gente.



El Cronista.com