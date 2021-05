"El ánimo de los productores es seguir marcando el descontento y preocupación"

Alfredo Bel.

Economía La Mesa de Enlace extendió el cese de venta de hacienda hasta el miércoles

"La medida de cerrar exportaciones por 30 días, es una medida que ya el sector la sufrió. En marzo de 2006 el gobierno nacional también cerró las exportaciones y trajo consecuencias devastadoras para el sector. Se perdieron puestos de trabajo, cerraron frigoríficos, ser perdió casi el 20 % del rodeo nacional. Con los años, la carne terminó saliendo más cara que lo que estaba al momento del cierre de las exportaciones", destacó aCon el cierre del mercado externo todavía firme es que los dirigentes del agro decidieron extender la medida de fuerza. Tres entidades diferentes que conforman la Mesa de Enlace confirmaron a Infobae que la medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles que viene. En las próximas horas se confirmará a través de un comunicado oficial.Para el dirigente rural entrerriano, consultado por, esta medida nacional "no ayuda, sino muy por el contrario"."A partir de la irrupción de China como el demandante de nuestras carnes, las categorías que se venden no son de las que se consumen en el ámbito nacional. El consumidor argentino es muy bueno para consumir carne, eligen muy bien lo que quieren consumir", razonó Bel.En el precio de la carne "el 30 % de la carne es impuestos", resaltó.Refirió que se está "en el mes de abril, se dio el menor consumo de la historia de los registros de la carne vacuna. Por un lado, incide la inflación y por el oro, la erosión del poder adquisitivo. No solo que hay pobreza, sino que, tal como lo indica un informe de la UCA 'el 30 % de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza'".