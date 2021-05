Publicidad de cigarrillos: "seis de cada diez" kioscos no cumplen con regulación

La ley tiene una década de vigencia en Argentina, de acuerdo con un relevamiento realizado en más de 400 comercios de ocho provincias.



A poco de celebrarse el Día Mundial sin Tabaco, el lunes 31 de mayo, La Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina) presentó los resultados de un monitoreo realizado en kioscos de ocho provincias que relevó las estrategias publicitarias actuales de las tabacaleras; y que en algunos casos tratan de aprovechar los vacíos de la normativa vigente como la exhibición de productos de tabaco.



"Este año la Ley Nacional de Control de Tabaco cumple 10 años y durante este tiempo las tabacaleras encontraron nuevos espacios y acciones agresivas para dar a conocer sus productos. La exhibición de cigarrillos es una constante en todas las provincias, independientemente de la jurisdicción y de la normativa vigente en cada caso. Es necesario que se modifique con urgencia la Ley Nacional para abarcar estas estrategias y evitar que las tabacaleras atraigan a niños, niñas y adolescentes al consumo", señaló Marita Pizarro, codirectora de FIC Argentina.



La investigación exploró 415 puntos de venta de cigarrillos en las ciudades de San Salvador de Jujuy; San Fernando del Valle de Catamarca; Corrientes; Salta; Resistencia, en la provincia de Chaco; La Rioja, San Juan y Posadas, en la provincia de Misiones.



El 56,1% de los puntos de venta relevados presentó algún tipo de publicidad de cigarrillos o productos relacionados; se registraron atados de cigarrillos utilizados como elementos de decoración; carteles con logo y/o marca que publicitan determinados productos; carteles sin logo y/o marca pero que contienen referencias, alusiones o eslogans relacionados a productos de tabaco; estanterías provistas por la industria tabacalera con espacios para carteles publicitarios y efectos luminosos; y exhibición de los productos de tabaco a la venta desde estanterías.



Si se analiza al interior de las jurisdicciones se observa que Chaco, Corrientes y Misiones presentan el mayor porcentaje de puntos de venta que exhiben publicidad de cigarrillos o productos relacionados, lo que alcanza al 72% de los comercios relevados.



Otro de los resultados indica que el 30,41% de los puntos de venta relevados no cumple con los estándares establecidos por la normativa vigente.

FIC Argentina señaló, a través de un comunicado, que "los datos preliminares del relevamiento permiten dar cuenta de que el punto de venta constituye un canal de marketing prioritario para la industria tabacalera".



"Aun cuando algunas de las provincias relevadas no han adherido a la ley nacional de control de tabaco, esta normativa es el estándar mínimo que debe cumplirse. Estos resultados reflejan la necesidad de desarrollar mecanismos de fiscalización y control adecuados para garantizar el cumplimiento de la normativa a nivel nacional y provincial", enfatizó la organización.



FIC Argentina subrayó que "el extendido incumplimiento de los estándares de la Ley Nacional de Control de Tabaco junto con el despliegue de la industria tabacalera, de estrategias publicitarias que se aprovechan de los grises de la normativa, reafirma la urgencia de avanzar en una legislación que prohíba la promoción, patrocinio y publicidad de productos de tabaco en todas sus formas".



"Esto debe incluir tanto a la exhibición de los productos, incluso dentro de los puntos de venta, como a los paquetes de cigarrillos. En este sentido, es necesario implementar un empaquetado neutro de productos de tabaco que no contenga logotipos, colores alusivos, imágenes de marca, logrando que la advertencia sanitaria sea más vistosa y el paquete no incluya tácticas de marketing", finalizó el comunicado.



Télam.