Las exportaciones de petróleo aumentaron 37% en el primer trimestre del año

El trabajo resaltó que la producción de petróleo en todas las cuencas del país durante el primer trimestre del año fue de 7 millones de m3, es decir 78.228 m3/día, 4,6% menos que el trimestre del año anterior que fue de 82.039 m3/día.



Asimismo, la producción no convencional de petróleo, creció 14% en este año, alcanzando los 22.848 m3/día, contra los 19.963 m3/día correspondiente a 2020.



La producción de gas natural total país correspondiente a 2021, alcanzó los 10,4 miles de millones de m3, es decir 115 millones de m3/día, 10% inferior a lo producido en el año anterior que fue de 128,2 millones de m3/día.



También la producción no convencional de gas decayó 14%, alcanzando los 4,3 miles de millones de m3, es decir 48,3 millones de m3/día contra los 56,2 millones de m3/día registrados en el mismo período del año anterior.



Las importaciones de gas natural crecieron casi un 18%, 1,43 miles de millones de m3 importados durante 2021, mientras que en el año anterior se importaron 1,2 miles de millones de m3.



No se registraron importaciones de petróleo en ambos años, y a la vez las exportaciones de crudo aumentaron 37%, hasta alcanzar 511.652 m3, mientras que en el año pasado fueron 373.809 m3.



Otro indicador relevado, señaló que la perforación cayó un 17%, 149 pozos terminados, contra 180 pozos perforados en el año 2020.



La elaboración de petróleo bajó un 2%, ya que se elaboraron 6,78 millones de m3 este año, contra 6,92 millones de m3 elaborados el año pasado.



Las ventas de Motonaftas (súper+ultra) en 2021 fue de 2,16 millones de m3, 1,9% más respecto al año anterior que fue de 2,12 millones de m3, mientras que la venta de Gas Oil registró un alza de 3,6% con 2,87 millones de m3 vendidos al mercado contra 2,77 millones de m3 vendidos el año pasado



Por su parte, el GNC tuvo una caída del 1,8%, debido a que se registraron 540 millones de m3 este año contra 550 del año anterior.