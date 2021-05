UTA logró un acuerdo paritario para los choferes de larga distancia

La rama larga distancia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) alcanzó un acuerdo paritario con el sector empresario por el cual se otorgará a los trabajares suspendidos un sueldo no remunerativo de 42.000 pesos para marzo y abril y 48.000 pesos para mayo y junio.



El acuerdo estipuló además, un salario básico conformado de 46.211 pesos, más 9.200 pesos no remunerativos de marzo a junio, además de los 4.000 pesos del decreto 14/2020 para los choferes que prestan tareas, informaron a Télam voceros del Ministerio de Trabajo.



"No es un acuerdo del sindicato UTA de interior, es para UTA-larga distancia. Los trabajadores de UTA-interior siguen con el paro y el martes próximo, a las 13.30 horas, tendrán una audiencia de conciliación con la presencia del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transportes y otras autoridades", indicaron fuentes de la cartera laboral.



El titular de la UTA, Roberto Fernández, confirmó a Télam el acuerdo alcanzado para el sector de la gente "que está en espera (que no presta servicios) de 48.000 pesos para abril y para mayo y de 59.000 pesos para aquellos trabajadores que están en circulación".



"Nosotros tenemos al 80 por ciento de los trabajadores parados (producto de la pandemia). En los servicios de larga distancia solamente está trabajando un 20 por ciento de los trabajadores en algunos casos y en otros casos menos aún", graficó Fernández.



Por esa razón, "el salario de los choferes se dividió en dos: un aporte que hace el Estado para cerrar la paritaria para la gente que no trabaja de 48.000 pesos y un aporte para los que sí están trabajando de 59.000 pesos", agregó.



Consultado sobre el paro de actividades que llevan adelante los trabajadores de la UTA en el interior del país, informó que en ese caso "el paro sigue con una efectividad del 100 por ciento porque las cámaras empresarias de las distintas provincias se han negado a recomponer salarios de los trabajadores".



"El paro en el interior continuará hasta las 24 de hoy y la semana que viene haremos un paréntesis para negociar con los empresarios, y si las cámaras y los empresarios no acceden a recomponer los salarios, continuarán las medidas de fuerza seguramente", advirtió el titular de la UTA.