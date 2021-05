La Mesa de Enlace extendió el cese de venta de hacienda hasta el miércoles

Los dirigentes de la Mesa de Enlace decidieron extender el cese de comercialización de hacienda hasta las 24hs del miércoles que viene, en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna. Así lo confirmaron sectores cercanos a las entidades de productores agropecuarios. No se suman otras producciones, como habían reclamado las bases en las últimas semanas.



Anoche el presidente Alberto Fernández aseguró: “Vamos a levantar el cierre de exportaciones el día que tengamos resuelto este tema. Está visto que exportando el 30% de lo que se produce tenemos un problema enorme en los precios internos”. A todo esto, el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, aseguró: “Se solicitó al sector exportador de la carne que busque un precio adecuado. La negociación por el precio de la carne es sencilla. Ya hace tiempo veníamos generando diálogo con el sector exportador para buscar un precio adecuado que se estacione en las posibilidades de los ingresos que tienen las familias argentinas”.





Con el cierre del mercado externo todavía firme es que los dirigentes del agro decidieron extender la medida de fuerza. Tres entidades diferentes que conforman la Mesa de Enlace confirmaron a Infobae que la medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles que viene. En las próximas horas se confirmará a través de un comunicado oficial.



Hasta el momento la protesta registró un alto acatamiento, con un Mercado de Liniers sin ingreso de animales y los remates físicos y virtuales suspendidos. Esta nueva etapa del paro no incluye a otras producciones, teniendo en cuenta que los presidentes de las cuatro entidades de productores agropecuarios recibieron el pedido de sus bases de sumar los granos, porcinos y economías regionales.



Por otro lado, no prosperó la negociación entre el Gobierno y los frigoríficos exportadores, pese a que en las últimas horas hubo avances importantes en aceptar la propuesta del sector privado de trasladar más volumen de carne para el programa de 11 cortes de carne vacuna que se comercializan a precios accesibles en supermercados. A cambio de eso se pedía el levantamiento de las restricciones para exportar.



También hubo una reunión de funcionarios nacionales con representantes de la Mesa de las Carnes, el pasado viernes, a partir de un pedido de audiencia del Consejo Agroindustrial Argentino y con matarifes y distribuidores de carnes, quienes en las últimas horas advirtieron que en el caso de extenderse el paro, podría faltar carne en los mostradores de las carnicerías a partir del lunes o martes de la semana próxima.