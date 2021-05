Repro II: quedan pocos días para tramitar el subsidio de hasta $22.000

Hasta el 1° de junio trabajadores y empresas en situación de crisis pueden registrarse al Programa REPRO 2.



Para conocer los nuevos sectores incorporados, montos e inscribirse deberán ingresar en https://t.co/PeW7v2oyg2#ReconstrucciónArgentina?? pic.twitter.com/boA77I1HPu — Casa Rosada (@CasaRosada) May 26, 2021

La próxima semana vence el plazo para inscribirse en el Programa que ofrece un subsidio especial para monotributistas y autónomos. Hay tiempo hasta el 1 de junio.El Programa de Asistencia a Independientes de Sectores Críticos consiste en el pago de una suma de hasta $22.000 a trabajadores encuadrados en el Monotributo o en el Régimen de Trabajo Autónomo.1. Actividad principal, identificada en los términos del "Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)" que especificó el Ministerio de Trabajo en las normas.2. Haber realizado por lo menos 2 pagos al régimen de trabajo independiente correspondiente en los últimos 6 meses previos a la solicitud.3. Presentar una reducción de la facturación superior 20% en términos reales, para el período comprendido entre el 1 al 24 de mayo de 2021 y mayo de 2019.4. En caso de contar con trabajadores en relación de dependencia, se deberán cumplir las siguientes condiciones:-Contar hasta con 5 trabajadores en el mes anterior a la solicitud del beneficio.-El indicador de liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente) para el mes de abril de 2021 deberá presentar un valor máximo que será definido por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II.-No figurar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) por las siguientes infracciones:Las sentencias firmes o ejecutoriadas por las que se estableciere que el trabajador no tenía relación laboral declarada o con una fecha de ingreso que difiera de la declarada.Las sanciones por infracciones trabajo Infantil y adolescente, una vez firmes.Las sentencias condenatorias por infracción a la Ley de Trata de Personas, una vez firmesLa concurrencia entre este subsidio y el "Apoyo Extraordinario Cultura Societaria" será complementaria. Se abonará la diferencia entre los $22.000 de este subsidio y el monto del beneficio para la cultura, concluyó Pérez.El listado de sectores críticos para el Repro II comienza con productos industriales, sigue con la venta al por mayor y culmina con la venta al por menor y los servicios.El Anexo 2 de la Resolución 266/21 del Ministerio de Trabajo enlista las actividades críticas para el subsidio a monotributistas y autónomos. Más allá de una larga nómina de actividades de comercio al por mayor, aparece lo que sigue:Fabricación de accesorios de vestir de cueroConfección de prendas de vestir de cueroTerminación y teñido de pieles, fabricación de artículos de pielVenta de autos, camionetas y utilitarios nuevos y usadosLavado automático y manual de vehículos automotoresReparación de cámaras y cubiertasReparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedasInstalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado de cristalesReparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exterioresInstalación y reparación de caños de escape y radiadoresInstalación y reparación de equipos de GNCMantenimiento y reparación del motor, mecánica integralLos kioscos, polirubros, panaderías o peluquerías quedan incluidos entre los candidatos al subsidioKioscos y polirrubrosPan y productos de panaderíaBombones, golosinas y demás productos de confiteríaTabaco en comercios especializadosCombustible para vehículos automotores y motocicletasEquipos, periféricos, accesorios y programas informáticosAparatos de telefonía y comunicaciónHilados, tejidos y artículos de merceríaConfecciones para el hogarArtículos textiles, excepto prendas de vestirAberturasMaderas y artículos de madera y corchoPinturas y productos conexosArtículos para plomería e instalación de gasCristales, espejos, mamparas y cerramientosPapeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la decoraciónMateriales de construcciónElectrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y videoMuebles para el hogar, artículos de mimbre y corchoColchones y somieresArtículos de iluminaciónBazar y menajeLibrosDiarios y revistasPapel, cartón, materiales de embalaje y artículos de libreríaCD's y DVD's de audio y video grabadosEquipos y artículos deportivosArmas, artículos para la caza y pescaJuguetes, artículos de cotillón y juegos de mesaRopa interior, medias, prendas para dormir y para la playaUniformes escolares y guardapolvosIndumentaria para bebés y niñosIndumentaria deportivaPrendas de cueroPrendas y accesorios de vestirTalabartería y artículos regionalesCalzado, excepto el ortopédicoCalzado deportivoMarroquinería, paraguas y similaresInstrumental médico y odontológico y artículos ortopédicosArtículos de óptica y fotografíaRelojería y joyeríaBijouterie y fantasíaObras de arteMuebles usadosLibros, revistas y similares usadosAntigüedadesOro, monedas, sellos y similaresTambién se incluyen los siguientes servicios de transporte, en general de pasajeros, con exclusión total de transporte de carga que sólo tiene algunos rubros afectados no críticos para el Repro II:Automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolarAutomotor interurbano regular de pasajerosAutomotor interurbano no regular de pasajerosAutomotor internacional de pasajerosTurístico de pasajerosMarítimo, fluvial y lacustre, y aéreo de pasajerosAlojamiento por horaPensionesHoteles, hosterías y residenciales similaresCampingsRestaurantes y cantinasFast food y locales de venta de comidas y bebidas al pasoExpendio de bebidas en baresComidas para llevarHeladeríasComidas realizadas por/para vendedores ambulantesComidas para empresas y eventosServicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativosDistribución de filmes y videocintasExhibición de filmes y videocintasServicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similaresAlquiler de automóviles sin conductorAlquiler de equipo de transporte para vía acuática y aérea, sin operarios ni tripulaciónAlquiler de prendas de vestirServicios minoristas y mayoristas de agencias de viajesServicios de turismo aventuraServicios complementarios de apoyo turísticoOrganización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto culturales y deportivosGuarderías y jardines maternalesEnseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicasEnseñanza artísticaInternación, incluido salud mentalConsulta médicaServicios de proveedores de atención médica domiciliariaAtención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales de atención primaria de la saludOdontologíaPrácticas de diagnóstico en laboratoriosDiagnóstico por imágenesServicios de tratamientoServicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamientoEmergencias y trasladosRehabilitación físicaAtención a personas con problemas de salud mental o de adicciones, con alojamientoAtención a ancianos con alojamientoAtención a personas minusválidas con alojamientoAtención a niños y adolescentes carenciados con alojamientoAtención a mujeres con alojamientoServicios sociales con alojamientoServicios sociales sin alojamientoProducción de espectáculos teatrales y musicalesComposición y representación de obras teatrales, musicales y artísticasServicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicalesAgencias de ventas de entradasBibliotecas y archivosMuseos y preservación de lugares y edificios históricosServicios culturalesApuestas de quiniela, lotería y similaresJuegos de azar y apuestasOrganización, dirección y gestión de prácticas deportivas, excepto clubesExplotación de instalaciones deportivas, excepto clubesPromoción y producción de espectáculos deportivosServicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas deportivasServicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas deportivasServicios de acondicionamiento físicoParques de diversiones y parques temáticosSalones de juegosSalones de baile, discotecas y similaresPeluqueríasTratamientos de bellezaCentros de estética, spa y similaresEste listado podría cambiar a medida que el subsidio se alargue al ritmo de la extensión de la restricción de más actividades por la pandemia del Covid-19.