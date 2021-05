Anses permitirá jubilarse a 185.000 mujeres que no tienen aportes suficientes

Economía Fijaron los nuevos valores de asignaciones familiares y de la jubilación mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permitirá jubilarse a 155.000 mujeres este año, y otras 30.000 el año que viene, que estando en edad de hacerlo no tienen los 30 años de aportes requeridos para acceder a la jubilación.Según informaron a Télam desde el organismo que conduce Fernanda Raverta, se trata del "Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado", que reconoce a los fines jubilatorios un año por hijo e hija para mujeres y personas gestantes con hijos nacidos vivos o adoptados siendo menores de edad.Además, a las mujeres que hayan sido titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y el niño o niña haya percibido este derecho por lo menos durante 12 meses, se les computarán dos años adicionales.Por último, a las trabajadoras registradas que hayan hecho uso del período de licencia por maternidad y por excedencia, también se les reconocerá dicho plazo a los fines de acceder al derecho a una jubilación.Dentro de este universo, 155.000 estarán en condiciones de jubilarse de manera inmediata con esta medida, y otras 30 mil podrán hacerlo en el próximo año."Uno de los factores principales que explican esta situación es que, a lo largo de la vida, el mercado de trabajo formal genera más dificultades para insertarse a las mujeres que a los varones", indicaron desde el organismo.Subrayaron que "con esta decisión, el Gobierno ampliaría la cobertura de la seguridad social, reconociendo derechos y acompañando a cada una y cada uno de los argentinos, sobre todo a quienes más lo necesitan"."Es también una reivindicación de una de las luchas históricas del movimiento de mujeres", remarcaron.El Programa en estudio combina tres modalidades complementarias que disminuyen brechas en el sistema de la seguridad social de ahora en adelante y que, además, permitirán el acceso inmediato a un beneficio jubilatorio para gran parte de las actuales mujeres adultas mayores, muchas de las cuales, hoy no tienen ningún ingreso.El Programa Integral de Reconocimiento por Tareas de Cuidado "constituye una política de justicia social y equidad que amplía la protección de los derechos de las mujeres al momento de su jubilación", destacó la Anses.Afirmó que "se alinea con las mejores experiencias internacionales en la búsqueda de equidad de género en materia de seguridad social", y sostuvo que "busca compensar la brecha de años de aportes generada por las tareas de cuidado, reconociéndolas como períodos de servicio".Puso de relieve que esta política está destinada "a reparar las condiciones de desprotección de una población que, históricamente, ha sufrido las consecuencias directas de las desigualdades en el acceso al mercado laboral, así como obstáculos y una mayor precarización por cuestiones de género".Según un informe publicado en estos días por la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, que elaboró junto con Unicef, "el análisis del impacto de la pandemia sobre las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, arroja datos desafiantes de cara al diseño de políticas públicas de reconstrucción y recuperación económica".En ese sentido, remarcó que "las mujeres a cargo de hogares con niñas, niños y adolescentes son las más afectadas por la crisis: enfrentan una peor inserción en el mercado laboral (mayores niveles de informalidad, mayor inestabilidad, salarios más bajos) a la vez que experimentan una pobreza de tiempo profundizada por la pandemia"."Como consecuencia de esto, cae su tasa de participación económica y aumenta su desempleo, lo cual incrementa los niveles de pobreza e indigencia en sus hogares", subrayó el informe.Asimismo, puntualizó que "hacia el tercer trimestre de 2020, cuando la economía argentina empieza a abrirse parcialmente y algunos sectores económicos antes cerrados retoman su actividad, se observan indicios de recuperación de la Población Económicamente Activa (PEA)"."Sin embargo, la recuperación de las mujeres es más lenta. Aquellas que están a cargo de hogares con niños, niñas y adolescentes son quienes enfrentan los mayores obstáculos para reincorporarse a la vida laboral y mantener sus puestos o buscar un nuevo empleo", remarcó el documento.Señaló que "frente a esta dinámica de recuperación, con una pérdida evidente de puestos de trabajo de mujeres, es importante relevar la situación particular en la que se encuentran los hogares con niños, niñas y adolescentes, que sufrieron un impacto doble de la crisis".