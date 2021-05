El Banco Central compró casi US$ 2.000 millones en lo que va de mayo

El Banco Central (BCRA) compró el miércoles unos US$ 140 millones en el mercado cambiario y acumula ya casi US$ 2.000 millones por esta vía en lo que va de mayo, con lo que se encamina a coronar uno de los meses con más adquisición de divisas desde que hay registros.



De hecho, solo en cuatro ocasiones desde que el BCRA comenzó a publicar el registro de sus variables monetarias, en 2003, las compras mensuales superaron los US$ 2.000 millones, la última de ellas en noviembre de 2019 cuando alcanzó los US$ 2.202 millones.



Esto se da gracias a un mayor ritmo de liquidación de dólares de exportaciones del complejo agroindustrial y la recuperación histórica de precios de la soja, el maíz y el trigo, entre otros cultivos.



"Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales estuvieron este miércoles en el orden de los US$ 140 millones, aproximadamente", detalló el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.



En la jornada de hoy se operaron US$ US$ 351,5 millones en el segmento contado, con un fuerte dominio de la oferta privada en la que la divisa norteamericana que cerró a $ 94,28 para la compra y $ 94,48 para la venta, veintiún centavos arriba del cierre del viernes pasado y solo un 1% por arriba del nivel que tenía a principios de mes.



La expectativa del Gobierno para el 2021 es fijar una pauta devaluatoria del orden el 25% anual y llegar a fin de año con un tipo de cambio promedio de $102,40, de modo de usar al tipo de cambio como vehículo para desacelerar la inercia inflacionaria sin perder competitividad.



A su vez, la cotización de los dólares bursátiles cerraron con un alza del 0,9% para el Dólar CCL ($ 164,33) y del 0,1% para el Dólar MEP ($ 158,53), mientras que el Dólar Solidario -que incluye el impuesto del 30% y el 35% de adelanto de Ganancias- culminó la jornada en $164,93, 41 centavos por arriba del cierre del viernes. 41.720



Mientras tanto, las reservas internacionales cerraron este miércoles en US$ 41.591 millones, unos US$ 1.457 millones por arriba del nivel que tenían a principio de mes.



Esto se debe a que la compra de divisas es solo uno de los factores que inciden en el nivel de reservas internacionales del BCRA, junto a la valuación de otros activos que integran las reservas brutas como el oro y el yuan, y a que a mediados de mayo se cursaron pagos a organismos internacionales por casi US$ 400 millones.



El nivel sostenido de liquidación de exportaciones, la administración del comercio exterior para priorizar la compra de insumos y la reestructuración de pagos de deuda en dólares nacional, provincial y de grandes empresas dieron espacio al Banco Central para acumular reservas y quedarse con el excedente del superávit comercial desde diciembre.