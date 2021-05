Remarcan que “el Repro no es préstamo sino asistencia directa al trabajador"

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, remarcó hoy que el Programa de Reactivación Productiva II (Repro II) "no es un préstamo, sino una asistencia directa del Gobierno a los trabajadores", y remarcó que en esta oportunidad para los salarios devengados en mayo "se incluye también a comerciantes que no tienen trabajadores"."El Repro no es un préstamo, no es algo que hay que devolver, sino que es una asistencia directa que va a dar el Gobierno a los trabajadores", indicó Moroni esta mañana en diálogo con Radio Nacional al referirse a la nueva ronda del programa cuya inscripción comenzó hoy y se extenderá hasta el 1 de junio próximo.Al respecto, el ministro subrayó que "hay una política que se continuó por parte del Gobierno que es que cuando comenzaron las restricciones, como consecuencia de la pandemia, dijimos que íbamos a proteger los contratos de trabajo y las unidades productivas"."Porque la pandemia iba a pasar y nosotros queríamos que todo se mantuviera de manera de volver a funcionar", indicó el funcionario, quien señaló que, "a medida que aparecieron estas nuevas restricciones", fueron "ampliando el Repro".Precisó que, "en esta nueva versión, ampliamos el monto de $ 18.000 a $ 22.000; y el universo, al considerar a todos los comercios como críticos".Además, subrayó que en esta oportunidad el Repro también va "a llegar a los pequeños empleadores, no sólo a los trabajadores sino a empleadores críticos de la gastronomía, comercios, shoppings, todos sectores que están muy afectados".En ese sentido, explicó que "si es un pequeño empleador, que tiene no más de cinco trabajadores o no tiene trabajadores, lo vamos a considerar un trabajador más y le vamos a dar esta asistencia de $ 22.000".Señaló que la inscripción "se hace a través de la página de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Púbicos), es una planilla muy simple donde se cargan los datos y eso se procesa y en los primeros diez días de junio se paga directamente en la cuenta de los trabajadores".