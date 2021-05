Subsidio monotributistas y autónomos: “Es totalmente gratuito y no se reembolsa”

Serán subsidiados con estos $22.000 los siguientes rubros:

Economía Repro incorpora nuevos sectores en el marco de las restricciones por la pandemia

El Gobierno extendió el programa de asistencia a monotributistas y trabajadores autónomos del sector gastronómico a otros sectores, como el transporte, actividades culturales y deportivas, comercios, y peluquerías.Leandro Trica, coordinador del área de REPRO.Las empresas que pueden acceder al programa, son “aquellas que muestren una disminución de producción. Pueden ser empresas, empleadores y ahora actualizamos aquellos trabajadores independientes que no tiene personal a cargo”.• Gastronomía• Turismo• Transporte• Industrias culturales• Actividades deportivas y de esparcimiento• Comercio de rubros no esenciales y de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación• Peluquerías y centros de bellezaPara poder acceder al beneficio es necesario que los empleadores “presenten las facturas que vamos a comprar con el año 2019 y la liquidez que tiene al momento de pedir la ayuda, vamos a tener en cuenta la inflación. No le vamos a pedir el balance, ni ningún otro requisito”, señaló.“El trámite es totalmente gratuito y no se reembolsa. No es un préstamo, es un subsidio. Nuestro objetivo es cuidar las empresa e industrial nacionales, pero también apoyar a los trabajadores con un ingreso”, remarcó el coordinador.Para gestionar el trámite es necesario tener clave fiscal. “Para los salarios devengado de mayo, se abrirá la inscripción el 26 de este mes, hasta el 1ro de junio”. Los interesados deben ingresar a https://www.afip.gob.ar/medidas-de-alivio/medidas/repro-II/requisitos.asp