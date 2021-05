Coronavirus: Argentina encabeza ranking de apoyo a trabajadores en pandemia

Argentina encabeza el ranking de apoyo a trabajadoras y trabajadores durante la pandemia. El análisis fue realizado por @ituc y @uniglobalunion, y clasifica 181 respuestas gubernamentales.



Pueden ver el informe completo en https://t.co/ALZ2sImjY9 pic.twitter.com/TRnzCbM0AT — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) May 23, 2021

El jefe de Gabinete de la Nación Santiago Cafiero difundió un informe para defender la gestión del Gobierno durante la pandemia. “La Argentina encabeza el ranking de apoyo a trabajadoras y trabajadores durante la pandemia”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.El dato que publicó Cafiero se desprende de un informe realizado por UNI Global Union, que evalúa dónde están más protegidos los trabajadores de primera línea. “[El documento]clasifica 181 respuestas gubernamentales”, precisó el jefe de Gabinete, quien acompañó en su publicación el acceso al texto completo.“Argentina, un país que no pertenece a la OCDE, recibió nuestra mejor valoración a nivel de país, demostrando que un apoyo fuerte no depende de las riquezas de una nación”, afirma el documento, que destaca que se “liderado por un fuerte movimiento obrero, el gobierno argentino actuó rápidamente el 13 de abril de 2020″.“Aunque no fue el primer país en reconocer a la COVID-19 como una enfermedad profesional a través de una ley parlamentaria, esta rápida respuesta significó que los trabajadores pudieron obtener acceso al apoyo antes de que el sistema sanitario estuviera sobre exigido”, precisa el informe de UNI Global Union.“Tomamos medidas sanitarias preventivas para cuidar la salud y creamos políticas públicas para cuidar el empleo”, dijo Cafiero, quien remarcó: “Nuestro gobierno adapta el presupuesto a las necesidades de la gente, y no al revés. Por eso vamos a seguir acompañando a quienes producen y trabajan en el país”.Así como en 2020 y luego de mucha especulación, para intentar contener la situación económica durante el confinamiento, el Gobierno resolvió implementar otras medidas destinadas a empresas, familias y algunos sectores productivos.

Covid-19: ¿Dónde están más protegidos los trabajadores de primera línea? by ELONCE Paraná on Scribd



Medias implementadas según el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó Alberto Fernández:

- Se ampliará el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para atender a los sectores que se verán afectados por las medidas. La inversión en este programa estará en torno a los $52.000 millones- Habrá un incremento del monto del salario complementario para los trabajadores de los sectores críticos y la salud, que pasa de $18.000 a $22.000. La inversión prevista es de $6000 millones- Se incorporará al sector gastronómico al REPRO y se reducirán las contribuciones patronales en los sectores críticos, por $8500 millonesEl Gobierno comunicó que desde el 21 de mayo y, hasta fin de mes, se distribuirán $18 mil millones entre las familias beneficiarias de la tarjeta Alimentar. Cabe aclarar que esto lo anunció el Presidente el viernes 7 de mayo. Así, se recordó: “Se ampliará el alcance de la Tarjeta Alimentar para familias con menores de hasta 14 años. La medida alcanza a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes y se comenzará a pagar desde el próximo 21 de mayo”. Además, se comunicó:- El programa Progresar se ampliará con becas para la terminación de la educación primara y segundaria, capacitación profesional, cursado de carreras universitarias y formación de enfermeros. El objetivo del programa es llegar a un millón de jóvenes en todo el país con becas mensuales de entre $3600 y $9600. Las becas se pagan durante todo el año.- Se ampliarán la AUH y asignaciones familiares con el objetivo de alcanzar a 700.000 beneficiarios.- Los denominados “trabajadores de la economía popular” serán incluidos en el programa Potenciar Trabajo. Los 920.000 beneficiarios cobrarán, en mayo, $12.204, y hacia fin de año $14.040- Se reforzará el presupuesto para asistir al sector de Cultura y Turismo alcanzando los $4.700 millones.- Se invertirá una suma cercana a $144.000 millones en el Sistema de Salud. Incluye la inversión en vacunas de $72.000 millones, el bono por tres meses de $6550 para 700.000 trabajadores de la salud y $36.000 millones de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector.