Se recupera la producción fabril de PyMES pero no llega al nivel pre pandemia

La producción de las PyMEs industriales registró un rebote de 76,9% en abril, en comparación con igual mes de 2020, pero no recupera aún los niveles de producción previos a la pandemia, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"En la comparación interanual no hubo ningún sector que haya fabricado más el mes pasado que dos años atrás", indicó el informe, basado en una encuesta propia entre 300 firmas, según la cual la producción de las pequeñas y medianas firmas fabriles se ubicó en abril 17,1% por debajo del mismo mes de 2019.



La menor brecha se observó en Alimentos, que creció 13,8% interanual en abril, pero se ubicó 4,1% por debajo de 2019, mientras el sector Químicos aumentó 33%, pero decreció 10,9%, en la misma comparación.



Las peores performances, en tanto, se registraron en Calzado y Marroquinería, Textil y Material de Transporte, señaló CAME.



De acuerdo al reporte, "a pesar del rebote, fue un mes de mucha incertidumbre para las PyMEs por la llegada de la segunda ola de Covid-19, por lo cual desde mediados de abril algunos pedidos comenzaron a frenarse y se anotó una caída de 1,4% frente a marzo".



Con estos resultados, en el primer cuatrimestre la industria manufacturera PyME acumuló un crecimiento de 14,8% frente al mismo periodo del año pasado, aunque se ubicó 9,1% debajo de enero-abril de 2019.



Todos los ramos relevados por la encuesta crecieron en su comparación interanual, y los mayores incrementos del cuatrimestre se observaron en productos electrónicos, mecánicos e informática (262,1%), textiles (188,8%) y productos de metal, maquinaria y equipos (179,1%).



Desde CAME sostuvieron que "a pesar de que los niveles de consumo interno vienen muy rezagados, las restricciones para importar están siendo de ayuda para el productor industrial, en un contexto donde el sector agropecuario viene creciendo fuerte y traccionando sobre otros vinculados como metalmecánica, material de transporte, productos de madera, cartón o maquinaria y equipo".