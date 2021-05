Repro incorpora nuevos sectores en el marco de las restricciones por la pandemia

El Gobierno nacional decidió la incorporación al Programa de Recuperación Productiva (Repro II) de nuevos sectores a las denominadas actividades criticas, lo que permitirá asistir a comercios de rubros esenciales, no esenciales y centros de compras del área metropolitana, como parte de las medidas adoptadas para aliviar el impacto de las nuevas restricciones por la pandemia.



También se anunció que la inscripción al programa será desde el miércoles 26 de mayo hasta el 1 de junio, una novedad importante para los beneficiarios, ya que en principio estaba previsto para el próximo lunes 24.



El presidente Alberto Fernández había anunciado ayer la ampliación del Repro para atender a los sectores que se verán afectados por las medidas, a lo que se decidió incrementar el monto máximo del beneficio a $22.000 por relación laboral para empleadores encuadrados en los sectores críticos y salud.



Las empresas pertenecientes a los sectores críticos particularmente afectados por la actual coyuntura contarán con una reducción del 100% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se informó esta noche.



También se dispuso que el requerimiento de información estará limitado a dos indicadores, facturación y liquidez corriente, y que se exime de la obligación de presentar balance.



Además, para evaluar la variación de la facturación, se compara todos los días de mayo de 2019 contra los primeros 24 días de mayo de 2021, lo que implica que el Programa asume que la empresa no tendrá facturación entre el 25 y el 31 de mayo, se explicó.



En cuanto a la ampliación del listado de actividades consideradas “críticas”, el Gobierno decidió la incorporación de comercio de rubros no esenciales como indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos, entre otros.



También se suman comercios de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación, como kioscos, panaderías, heladerías y estaciones de servicio, y también se contemplan en esta instancia centros de compra localizados en el AMBA.



El monto del beneficio alcanza a los $22.000 por trabajador independiente y alcanzará a sectores de gastronomía, turismo, transporte, industrias culturales, actividades deportivas y de esparcimiento, comercio de rubros no esenciales y de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación, peluquerías y centros de belleza



Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán contar con al menos dos aportes en los últimos seis meses en el régimen de monotributo y/o autónomo.



También deberá presentar una reducción de la facturación mayor al 20% en términos reales, entre mayo de 2019 y del 1° al 24° de mayo de 2021.



Para el caso de ser empleador deberá registrar un nivel de liquidez corriente inferior a un valor establecido por el Comité de evaluación y seguimiento del Repro II.