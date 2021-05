El campo analiza sumar granos y porcinos al paro de comercialización

El cese de comercialización de carne arrancó con total acatamiento por parte de todos los eslabones de la cadena de valor y en caso de no haber solución a las demandas del sector, la próxima semana podría ampliarse a granos y también porcinos.



Es que en el campo hay "mucha bronca", por lo que consideran un "manoseo" y una "provocación" al sector agropecuario.



En diálogo con El Cronista, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), aseguró que están recibiendo "muchos pedidos de los productores para que se sumen los granos y también un sector de la producción de cerdos, que quiere sumarse a esta medida".



"Estamos recibiendo muchos pedidos de los productores para que se sumen los granos y también la producción de cerdos", señaló.



En verdad, esta medida podría aplicarse a partir de la semana próxima, pero en las últimas horas surgieron rumores de que mañana habría una reunión de la Mesa de Carnes del Consejo Agroindustrial Argentino, por lo que los dirigentes de la Mesa de Enlace, que impulsaron este cese de comercialización, esperarían hasta ese encuentro antes de tomar nuevas medidas.



Pese a ello, el malestar entre los productores continúa, en especial por "todo el manoseo y las medidas que se tomaron a lo largo del año", que en el sector son vistas como una "provocación" por parte del Gobierno.



Para los productores, ésta es la gota que rebasó el vaso, por esa "situación de afrenta que hemos tenido cada 10 o 15 días", aseguró Chemes.



Desde el sector de la producción ganadera vienen sosteniendo que el sector no es responsable de la inflación, pero admiten un cierre de ventas al exterior en el mediano plazo puede generar un impacto en precios al alza por menor oferta y porque muchos productores, ante la falta de perspectivas, sencillamente salen del negocio.



En el sector admiten que un cierre de exportaciones, en el mediano plazo puede generar un impacto, con precios al alza por menor oferta y porque muchos productores salen del negocio.



Respecto de la reunión en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino, hay que recordar que la mayoría de las entidades que integran la Mesa de Enlace no participan de ese ámbito, por lo que la voz cantante será la de los frigoríficos exportados y el sector industrial cárnico.



"No nos han invitado, dejemos de mentirnos, el Gobierno no quiere hablar con la Mesa de Enlace", aseguró Jorge Chemes, y explicó que en ese sentido el Ejecutivo se siente "muy incómodo, entonces busca la alternativa de hablar con el Consejo Agroindustrial para tratar de dividirnos al interior del sector".